Spasilac na Long Ajlendu koji se golim rukama borio protiv ajkule rekao je za The Post u ponedeljak kako se našao licem u lice sa smrtonosnim predatorom i da je čudo što je uspeo da ostane "u jednom komadu".

Izvor: YouTube/screenshot/Richard Symonds/PIX11 News

Zek Galo (33) rekao je da je u nedelju bio na plaži Smit Point u okrugu Safolk kada je u vodi iznenada osetio "oštar ubod".

"Tada se pokrenuo se instinkt za preživljavanje. Povukao sam se, počeo da udaram i osetio sam gumenu teksturu glave. Bila je veličine košarkaške lopte", rekao je Galo, koji je spasilac 10 godina. Dok je zver duga 2 metra mlatarala u vodi, Galo je nastavio da udara i samo nekoliko sekundi kasnije, borba je bila gotova.

"Samo sam 'bum, bum, bum', i na trećem udarcu, ajkula se prevrnula. Video sam kako se celo telo prevrće i pliva u drugom pravcu. I to je bio trenutak kada sam shvatio da sam imao posla sa ajkulom", rekao je Galo. Dodao je da dok je krvario od rane na grudima i rukama, znao je da su ostali čuvari u vodi još uvek u opasnosti i da je odmah krenuo u akciju.

"Kada sam to video i osetio da me je rep udario u grudi i ruku, rekao sam ostalim čuvarima: 'Idite na obalu! Idite na obalu! Idite na obalu!'Verovatno sam plivao brže nego ikada u životu. Dok sam plivao iz vode, ušli su spasioci, što je bilo zaista sjajno. Srećom, bio sam u oblasti koju su štitili spasioci", priseća se Galo.

Za divno čudo, Galu je bilo potrebno samo nekoliko šavova na ruci i zavoj na grudima i rekao je da je pravi srećnik što je bilo mnogo ljudi u blizini koji su mogli da mu pomognu.

"Zahvalan sam što je to bila lakša povreda. Moglo je biti mnogo gore, i samo sam veoma zahvalan što sam sam izašao iz vode. Zahvalan sam što sam odmah dobio usluge hitne medicinske pomoći. Zahvalan sam što radim na plaži sa najboljim spasiocima na svetu."

Galova supruga Kejtlin Marej rekla je da je, kada je čula vest, u početku mislila da se šali.

"On je uvek tako neustrašiv. Zvučao je tako smireno, rekla sam: 'OK, jesi li siguran da to nije bila plava riba ili nešto slično?' Bilo je ludo čuti to od svih njegovih prijatelja koji su bili tamo. Ponosna sam što je imao snage da kaže svima da izađu iz vode. Tako mi je drago što je dobio samo ogrebotinu. Veoma sam ponosna", rekla je njegova supruga.

Galo je rekao da se ne plaši da se vrati u vodu i rekao da je ajkula verovatno samo "radoznala" i da nije pokušavala da ga pojede.

"Mi smo posetioci u njihovom svetu. Ovo je bila samo radoznala životinja. Biću na bolovanju 10 dana, ali se radujem povratku u vodu. Mislim da je važna stvar koju treba podeliti da se ne treba plašiti da idete u vodu. Tamo ima morskog života, a najbolji savet je da uvek plivate tamo gde ima spasilaca".