Izvor: HRT TV/screenshot

Stručnjak za bezbednost sa Politehnike Velika Gorica Marinko Ogorec, govorio je o ratu u Ukrajini i Putinovoj strategiji na HRT televiziji.

"U ovom ratu ništa nije slučajno. Rusija je očigledno promenila strategiju. U početku su procene najverovatnije bile pogrešne, a onda su planovi rekonstruisani. Donbas je trenutno cilj i kada padne Lisičansk videćemo šta će dalje biti", rekao je u emisiji Studio 4 i dodao:

"Zelenski obećava da će osloboditi svaki pedalj Ukrajine, ali to je veoma optimističan pogled. Činjenica je da je Ukrajina kolateralna žrtva po svim pitanjima. Ako dođe do pregovora, to neće biti pregovori dve ravnopravne strane", naglasio je on i rekao da je Ukrajina u nepovoljnom položaju i veliki gubitnik u celom ovom procesu.

Ogorec kaže da vojna oprema koja dolazi u Ukrajinu služi za efikasnu odbranu, ali za neke velike ofanzivne operacije za sada nemaju dovoljno opreme.

"Da biste mogli da pokrenete stratešku ofanzivnu operaciju, morate imati čist vazdušni prostor, odnosno prednost u vazdušnom prostoru, a Ukrajina to nema", naglašava on.

Dodaje da je očigledno da se Rusija za ovu invaziju pripremila mnogo bolje nego što je svet očekivao.

"Sankcije koje je Evropa uvela Rusiji više pogađaju evropske zemlje nego Rusiju, koja je relativno brzo pronašla nova tržišta za svoje energente", kaže Ogorec.

On je istakao da je NATO stvoren da bude simetričan oblik zaštite većine zapadnoevropskih zemalja od tadašnje pretnje SSSR-a, koji je imao imperijalne ciljeve poput Rusije danas.