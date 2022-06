Le Ti Ba je otkrila užasan trenutak kada je njenog supruga Tran Van Lan (57) napao i ubio krokodil dok je pecao na severnoj teritoriji ranije ovog meseca.

Izvor: Profimedia/Youtube/Screenshot

Tran Van Lana je napao i ubio krokodil prilikom pecanja u Severnoj regiji u Austrlaiji. Le Ti Ba, njegova supruga, je otkrila užasan trenutak kada je njenog supruga napao i ubio krokodil dok je pecao na severnoj teritoriji ranije ovog meseca.

"Mislili smo da je to bila grana. Hteo je da skine udicu, ali je posle pecanja samo ušao u blato, dole do vode“, priseća se gospođa Le za "Nine News" zastrašujućih trenutaka smrti svog muža.

Njegova žena je rekla da je Van Lan u očaju i strahu vikao "O Bože, mrtav sam" dok ga je jeo krokodil.

Novopečeni par je živeo u Australiji nešto više od godinu dana i pecao je na reci Adelaidi neposredno pre zalaska sunca. Tamo je otac četvoro dece i lokalni farmer verovao da se njegova udica za pecanje uhvatila za granu i otišao je ispod vode da raspetlja zapetljanu konopac.

"Skinuo je udicu, ali ga je krokodil napao i uzeo ga za ruku", rekla je supruga Le Ti Ba.

U očajničkom pokušaju da oslobodi svog muža iz krokodilove vilice, gospođa Le je izvukla udicu iz vode i vrisnula u pomoć. Bilo je nešto posle 22 sata kada su čuvari parkova i divljih životinja i lokalna policija za vodu ubili krokodila sa ljudskom nogom unutra.

Kasnije je sudbina oca četvoro dece bila određena kada su timovi za pretragu otkrili još ostataka.

"Rekli su da su ubili krokodila. Našli su samo jednu nogu unutar krokodila, i nakon što je krokodil uginuo, telo je plutalo“, rekla je gospođa Le.

Krokodil po imenu "Majkl Džekson" bio je dobro poznat u lokalnoj oblasti. Sada, gospođa Le poziva vladu da razmotri odstrel krokodila i rekla je da nema dovoljno upozorenja usmerenih na zajednice koje ne govore engleski.

"Ubijte sve krokodile svuda. Ima previše krokodila u Australiji i na severnoj teritoriji gde je stradao moj muž. Nakon što mi je muž umro, ne želim da živim, ali sam pokušala da živim, da razgovaram sa svima da ovo više ne bude isti problem u budućnosti", zaključila je ona.