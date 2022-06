Agresija je uobičajeni deo ponašanja šimpanze, a uglavnom napadaju lice, ruke, noge i genitalije - tako je bilo i u ovom nesrećnom slučaju...

Izvor: YouTube/screenshot/Pomona2006

Šimpanze možda dele skoro 99 odsto našeg DNK, ali postoji jedna stvar koja ih jasno razlikuje od ljudi, a to je "zverska snaga". Ljudi su pretrpeli užasne povrede samo od ruku majmuna, za koje se procenjuje da su oko četiri puta moćnije i jače od čovekovih, a sve češće se beleže njihovi napadi na ljude.

Neke šimpanze su bili kućni ljubimci koji su napali svoje vlasnike, neki su bili u zoološkom vrtu pa pobegli i napali ljude, a neke od priča su vezane za nasumične napade majmuna u divljini.

Naučnici su čak otkrili da napadi idu toliko daleko da su šimpanze počele da jedu i svoju vrstu. Bili su svedoci kako ubijaju i jedu gorile, a istraživači se plaše da bi takvi fatalni susreti mogli biti posledica klimatskih promena i smanjenih zaliha hrane. Takođe, napadi na ljude dugo su bili na naslovnim stranama. Majmuni su ostavljali svojim žrtvama doživotne povrede koje su im promenile život, a ovo je jedan od najšokantnijih napada šimpanze.

Sent Džejms Dejvis i njegova supruga Ladona bili su kao i svaki drugi bračni par, samo što su umesto bebe odgajali šimpanzu. Sent Džejms se iz Južne Afrike vratio u Kaliforniju sa putovanja sa šimpanzom Moom i planirao je da ga zadrži nekoliko godina, ali je na kraju majmun postao sastavni deo njihove porodice. Nakon što je Mo ugrizao policajca 1998. godine i jednu ženu naredne godine, vlasti su ga odvele od Sent Džejmsa i Ladone i nakon duge borbe za starateljstvo, ipak je završio na ranču "Animal Haven" sa drugim životinjama.

Odani par je redovno posećivao svog majmuna, a 3. marta 2005. otišli ​​su da proslave njegov 39. rođendan. Dok su uživali u torti na ranču gde je pored Moa bilo i drugih majmuna, dva mlada mužjaka šimpanze po imenu Badi i Oli izletela su iz kaveza i napala ih. Ladona je pre napada primetila krajičkom ona ogromnu senku, a to je bila jedna od šimpanza koja je bila van kaveza. Šimpanza ih je gledala jedan minut, a onda je krenula u napad. Životinja ju je udarila u leđa, a kada je Ladona obmotala ruke oko vrata svog muža majmun je prišao i odgrizao joj palac.

Ladona je vrištala: "Ne! Stani! Sedi!" - u očajničkom pokušaju da zaustavi životinju, ali šimpanza je krenula na njenog muža i nije slušala komande. Ubrzo se pridružila i druga šimpanza koja je Džejmsa obgrlila i ugrizla ga za kost iznad desne obrve, a zatim mu je zabila prst u oko i izvadila ga. Ista šimpanza mu je sažvakala nos, dok je druga jela njegove prste. Jedan od majmuna mu je otkinuo i usne, izbio veći deo zuba i šakom mu pokidao kožu sa obraza.

Ladona je u napadu izgubila palac, ali njen muž je pretrpeo katastrofalne povrede i bio je hospitalizovan na šest meseci. Sent Džejms, tada star 62 godine, pokušao je da odbrani sebe i svoju ženu od brutalnog napada, a nakon što mu je majmun odgrizao nos, sažvakao prste i izvadio desno oko, pao je na pod gde je još najmanje pet minuta bio udaran i ujedan.

Jedna od šimpanzi mu je tada odgrizla genitalije i zadnjicu, a povredili su mu i nogu koja je jako krvarila. Ladona je jednom prilikom izjavila da je "izgledalo kao da ga jedu živog". Njeni krici su napokon skrenuli pažnju vlasniku koji je ubio majmune. Ladona je nakon napada pogledala ka njihovom majmunu Mou, koji je sedeo u uglu svog kaveza zapanjen. Nakon svega što je preživeo Džejms je rekao: "Ne mogu više ništa da radim sam, osim da sedim okolo kao biljka u saksiji!"

Tri godine nakon napada, Sent Džejms je potpuno zavisan od Ladone. Ne može da se kupa, ide u kupatilo, pa čak ni da jede bez njene pomoći. Još uvek nema zube i kontrolu nad ustima. Njegov vid u oku koje mu je ostalo je zamagljen.

Šimpanze uglavnom napadaju lice i ruke, a agresija je uobičajeni deo ponašanja šimpanze. Vaše lice je ono po čemu vas prepoznaju, i koje nosi većinu čula. Ako oštetite nečije lice, protivnik će biti slep, gluv i neće moći da uzvrati, to je jedan od razloga što majmuni napadaju lice. Vaše ruke su vaše oružje, tako da ima smisla što napadaju i njih takođe. Šimpanze su jače od ljudi, iako su manje. U stvari, one su oko 1,35 puta moćnije od ljudi jer imaju više brzih mišićnih vlakana, koja su dobra za snagu i brzinu, izvestio je Live Science.