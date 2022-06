Pojedini stručnjaci predlažu uvođenje mera kako bi se sprečilo širenje zaraze.

Evropske zemlje beleže značajan porast slučajeva kovida izazvanih visoko infektivnim podvarijantama omikrona, što izaziva strah od novog talasa s obzirom na pad zaštite koju pruža vakcina i početak letnje sezone putovanja, prenosi CNN. Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) upozorio je prošle nedelje da “povećanje nivoa infekcije prijavljenih za (omikronske podvarijante) BA.4 i BA.5 ukazuje da će one postati dominantne“ širom Evropske unije i da je verovatno da rezultira povećanjem slučajeva.

Infekcije su u porastu u nekoliko zemalja, uključujući Portugal, Nemačku, Francusku, Grčku, Austriju, Italiju, Švajcarsku i Španiju, prema projektu Naš svet u podacima (OVID) Univerziteta Oksford, koji prati pandemiju. Nove studije su pokazale da omikronske podvarijante BA.4 i BA.5, u poređenju sa ranijim, spretnije izbegavaju imuni sistem. To znači da ni prethodne infekcije ni vakcine ne pružaju posebno jaku zaštitu od podvarijanti što ih čini dominantnim. Međutim, čini se da BA.4 i BA.5 ne dovode do teške bolesti. Međutim, kao iu prethodnim talasima, povećanje slučajeva moglo bi dovesti do povećanja hospitalizacija i smrti, izveštava ECDC.

Potencijalni uticaj jedne od podvarijanti – BA.5 – najočigledniji je u Portugalu gde je izazvao značajan porast kovid infekcija. U bolnicama širom zemlje broj obolelih je 1.896, skoro isti kao i tokom prvog omikronskog talasa u januaru. BA.5 u maju je postao dominantan u Portugalu. U Francuskoj se od početka meseca skoro utrostručio broj novozaraženih na milion ljudi, a prvi put od početka aprila raste broj hospitalizacija. Prema najnovijim podacima agencije za javno zdravlje Sante Publikue France, BA.5 je porastao na 24 procenta sekvenciranih slučajeva u nedelji od 6. juna u poređenju sa 18 procenata prethodne nedelje.

Alen Fišer, koji je na čelu grupe koja vakciniše stanovništvo Francuske, rekao je u sredu da nije upitno da li se zemlja suočava sa novim talasom virusa, već koliko bi on mogao biti intenzivan, rekavši da se lično zalaže za ponovno uvođenje nekih ograničenja kako bi se sprečilo širenje.

“Epidemija je dobila novi zamah i potpuno je neočekivana u ovoj sezoni“, rekao je za francuski radio u nedelju dr Benjamin Davido, specijalista za infektivne bolesti.

U Ujedinjenom Kraljevstvu, gde broj slučajeva i hospitalizacija naglo raste, čini se da je početak novog talasa takođe podstakao BA.4 i BA.5, prema Kancelariji za nacionalnu statistiku (ONS). Najnoviji podaci ONS-a, objavljeni 17. juna, pokazali su da zaraze kovidom rastu za 43 procenta sedmično, prema British Medical Journal (BMJ). Kristina Pagel, profesorka operativnih istraživanja na Univerzitetskom koledžu u Londonu, napisala je u radu: “Bićemo prva (ali ne i poslednja) velika zemlja koja će imati talas BA.4.5 nakon dva prethodna talasa omikrona.”