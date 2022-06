Voditeljka jutarnjih vijesti Džodi Hajzentruit (27) bila je zvijezda u usponu, a onda je misteriozno nestala 27.juna 1995.godine. Uslijedile su brojne policijske istrage, ali slučaj nikada nije riješen.

Izvor: YouTube/ KARE 11/Printscreen

Džodi Hajzentruit (27) bila je zvijezda u usponu na lokalnoj tv stanici u Mejson Sitiju u Ajovi, kada je iznenada nestala manje od dva sata prije nego što je trebalo da vodi jutarnje vijesti jednog dana 1995. godine. Njen nestanak i danas je obavijen velom misterije.

Tog 27.juna 1995.godine, Džudi je pozvala producenta i rekla da kasni na posao, a onda se više nikada nije pojavila. Policija je pronašla djevojčine stvari razbacane oko automobila na parkingu ispred njene stambene zgrade.

Ovo je cijela priča iza nestanka Džodi Huizentruit, voditeljke jutarnjih vijesti čija je sudbina ostala neizvjesna više od dvije decenije.

Put do TV zvijezde

Džodi Sju Hajzentruit rođena je 1968.godine odrasla je u Long Preri u Minesoti, gdje je igrala u srednjoškolskom golf timu i željela da postane voditeljka vijesti.

“Željela je da bude poznata. Znala je još u srednjoj školi da želi da bude voditeljka vijesti“, rekla je njena najbolja prijateljica iz srednje škole Kim Feist u dokumentarcu “48 sati”.

U potrazi za tim ciljem, Hajzentruit je pohađala državni univerzitet St. Klaud, gdje je radila za školsku TV stanicu. Radila je za nekoliko drugih televizijskih stanica nakon diplomiranja prije nego što je našla posao kao jutarnja voditeljka na KIMT-TV u Mejson Sitiju, samo četiri sata od mjesta gdje je odrasla.

Činilo se da se brzo navikla na novi posao i novi grad. Njene kolege pamte je kao “veselu“ i “razdraganu”, uprkos ranim satima kada je radila. Brzo je stekla nove prijatelje i činilo se da se savršeno uklopila u novu sredinu.

U danima koji su prethodili nestanku sve je izgledalo normalno. Džodi je otišla na skijanje na vodi sa grupom prijatelja među kojima je bio i njen stariji poznanik po imenu Džon Vansic. Noć prije nego što je nestala, Džodi je nakratko svratila u njegovu kuću da pogleda snimak sa njene rođendanske zabave ranije tog mjeseca. A onda je došao 27. juna 1995. i Džodi Huizentruit se nikada nije pojavila u svojoj jutarnjoj smjeni na KIMT-TV…

Dan kada je Džodi nestala

Džodi Huizentruit je obično stizala na posao u 3 sata ujutro kako bi mogla da vodi jutarnji program od 6 sati. Kada je došlo i prošlo 3 sata, producentkinja Ejmi Kuns pozvala je voditeljku na kućni broj nešto poslije 4 ujutru.

“Zvala sam je dva puta. Prvi put sam je probudila i tada sam razgovarala sam njom. Pitala je koliko je sati. Rekao sam joj. Rekla je da će odmah doći. Drugi put je telefon samo zvonio i zvonio… “, ispričala je Kuns suosnivaču sajta FindJodi.com Džošu Bensonu 2011.

Ali Džodi se nikada nije pojavila na poslu. Kuns je, iznervirana, na kraju sama odradila prenos. Zatim, misleći da je djevojka možda pala pod tušem, zamolila je jednog saradnika da pozove policiju i zatraži provjeru.

Međutim, kada je policija stigla u stan u Mejson Sitiju oko 7 ujutro, našla je dokaze da se Džodi dogodilo nešto mnogo gore. Njena crvena Mazda Miata je i dalje bila parkirana ispred zgrade, a policija je ključ od automobila pronašla na zemlji u blizini, zajedno sa crvenim visokim potpeticama, fenom i minđušama. Na mokrom trotoaru bilo je tragova vuče.

Neki od djevojčinih komšija rekli su policiji da su čuli vrisak oko 4:30 ujutro, a čovjek koji je živio u blizini sjećao se da je vidio kombi svijetlih boja dok je odlazio na posao. Zbog ključa policija je posumnjala da je mladu voditeljku vijesti neko oteo dok je otključavala automobil.

Ali, osim tog predosjećaja, istražitelji nisu imali mnogo toga da nastave. Pretragom područja oko stana nisu pronađeni novi tragovi. Policija je pronašla otisak dlana na vjetrobranskom staklu i zalutali pramen kose u blizini automobila.

“Nažalost, u ovom slučaju nema puno dokaza, tačka“, rekao je poručnik Ron Vande Vird iz policijske uprave Mejson Sitija za FindJodi.com.

Ipak, otkako je Džodi nestala, pojavio se veliki broj osumnjičenih.

Policija možda nije pronašla mnogo dokaza u stanu, ali je tokom godina provjeravala različite osumnjičene. Jedan je Džon Vansic, Džodin prijatelj i vjerovatno posljednja osoba koja ju je vidjela živu.

Prema dokumentarcu “48 sati”, Vansic je prvi put sreo Džodi i njenu prijateljicu Eni u baru. Iako je bio 22 godine stariji od njih postali su prijatelji. Međutim, neki od drugih Džodinih prijatelja sumnjali su da Džon želi nešto više. Vansic je bio domaćin Džodinog 27. rođendana i čak je jednom prilikom rekao da želi da svoj brod nazove po njoj.

“Bila mi je kao ćerka. Bila je kao moje rođeno dijete”, insistirao je on za KIMT-TV 1995.

Vansic je prošao poligrafsko testiranje, dao otiske dlanova i DNK. Policija kaže da je imao i dobar alibi. Od tada se preselio u Arizonu i odbija da priča o slučaju sa medijima.

Dakle, ako Vansic nije oteo Džodi, ko jeste?

Druga teorija je da je to učinio neko ko ju je gledao na TV-u.

“Džodi bi bilo lako uhoditi. Njena kućna adresa, stambena jedinica i broj telefona bili su navedeni u javnom telefonskom imeniku Mejson Sitija... Takođe je imala isti radni raspored svaki dan i često je pričala o svojim planovima i mjestima na koje će ići dok je prenosila vijesti”, primjećuje FindJodi.com.

Voditeljka je čak prijavila policiji u oktobru 1994. da ju je neko ko je vozio beli kamion “učinio nervoznom”. Kasnije je rekla prijateljima da se brine da je neko prati.

Na osnovu ovih tvrdnji dvojica muškaraca koji nisu lično poznavali Džodi su se pojavili kao mogući osumnjičeni.

Teorije i priznanja o njenom nestanku

Jedan je Toni Džekson, serijski silovatelj koji je živio samo dva bloka od djevojčinog posla u vrijeme njenog nestanka. Godine 1997. uhapšen je i osuđen za silovanje četiri žene. Dok je služio doživotni zatvor za svoje zločine, navodno je rekao drugom zatvoreniku da je ubio Džodi.

Džekson se navodno hvalio kako je silovao i ubio djevojku zakopavši je “u žitarice”, što je navelo policiju da pretraži silose u Tifinu, dva sata udaljenom od Mejson Sitija. Međutim, nisu ništa našli, a 1999. Policijska uprava Mejson Sitija izjavila je da se Džekson ne smatra osumnjičenim.

Drugi osumnjičeni je bio Džeri Berns. DNK ga je 2018. povezao sa ubistvom 18-godišnje Mišel Martinko, mlade, plave žene ubijene u Ajovi 1979. Ne samo da su Mišel i Džodi ličile jedna na drugu već je, prema navodima vijesti televizije CBS, Berns sam pomenuo Džodino ime tokom ispitivanja.

Druge teorije o nestanku Džodi Hajzentruit daleko su intrigantnije. Jedna sugeriše da je voditeljka ubijena zbog istrage o smrti Bilija Pruina, farmera upucanog u njegovoj kući u Mejson Sitiju nakon što se žalio na lokalne proizvođale metamfetamina.

Drugi sugeriše da ju je ubio neko iz policijske uprave Mejson Sitija. Prema AETV-u, policajka Mejson Sitija Marija Ohl je tvrdila da joj je doušnik rekao da je policija umiješana u voditeljkinu otmicu.

Kada je FindJodi.com finansirao četiri bilborda za podizanje svijesti javnosti o njenom slučaju, jedan od njih je vandalizovan. Na njemu je neko ispisao ime Frenka Sternsa, penzionisanog istražitelja Policijske uprave Mejson Sitija. Policija nikada nije otkrila ko je ovo uradio i zašto.

Sve do danas nestanak Džodi Hajzentruit ostaje misterija. Iako je 27-godišnjakinja proglašena pravno mrtvom 2001. godine, njen slučaj ostaje otvoren.

“Nikada nismo zatvorili slučaj. Za nas to nikada nije bio zastareo predmet. To je aktivna istraga otkako se to dogodilo“, rekao je šef policije Mejson Sitija Džef Brikli za vijesti CBS.

Kao što je pisalo na bilbordima: “Neko nešto zna... Da li ste to VI?”