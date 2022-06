Državni vrh se oglasio o situaciji u zemlji.

Premijer Šri Lanke, Ranil Vikremesinge, tvrdi da je privreda ove zemlje opterećena dugovima i da je zbog toga "srušena" nakon meseci nestašice hrane, goriva i struje.

On je u obraćanju parlamentu u sredu rekao da je ekonomija ove južnoazijske zemlje u "kolapsu". "Suočavamo se sa daleko ozbiljnijom situacijom osim puke nestašice goriva, gasa, struje i hrane. Naša ekonomija je potpuno propala", rekao je on a prenosi "US NEWS".

Premijer je govoreći o stabilizaciji ekonomije rekao je da Šri Lanka nije u mogućnosti da kupuje uvezeno gorivo, čak ni za gotovinu, zbog velikih dugova koje duguje njena naftna korporacija. On je rekao da je vlada propustila šansu da preokrene situaciju na bolje.

"Sada vidimo znake mogućeg pada na dno", kaže on.