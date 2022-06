Video koji je uplašio mnoge osvanuo je na internetu!

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Facebook/Screenshot/aline.nasato.7

Na društvenoj mreži Fejsbuk osvanuo je video iz Grčke, a mnogima posle ovog prizora nije bilo baš svejedno. Na videu se može videti ajkula koja je doplivala do plaže na Paksosu. Plaža se zove Erimitos.

Na grupi GrčkaInfo su ljudi došli do zaključka da je reč o plavoj ajkuli koja živi na otvorenom moru, ali ponekad dopliva i do obale. Kako se navodi, ajkula često pliva ispod same površine vode, ali se može videti i pri dnu. Naseljava Sredozemno more, ali i Atlantski okean uz evropske obale na severu Norveške.

Procjenjuje se da 10 do 20 miliona ovih ajkula bude ubijeno svake godine kao rezultat ribolova. Meso plave ajkule je jestivo, ali nije mnogo traženo širom sveta. Plave ajkule retko grizu ljude. Od 1580. do 2013. godine, plava ajkula je samo 13 puta ugrizla čoveka, od kojih su četiri završili smrću, piše na stranici.

