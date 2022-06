Ukrajina želi da vrati sve svoje teritorije uključujući i Krim.

Izvor: Profimedia/Google Maps/screenshot

Oružje koje su isporučile SAD omogućiće Kijevu da povrati svu zemlju koju je Ukrajina izgubila, uključujući Krim, izjavio je u četvrtak ukrajinski ministar odbrane Aleksej Reznikov.

"Oslobodićemo sve naše teritorije, sve, uključujući Krim", rekao je Reznikov za CNN u intervjuu u Briselu.

Kako je naveo Vašington, vlasti u Kijevu su ranije dale "uvjerenje" da neće koristiti američko oružje za napade unutar Rusije, jer su SAD zabrinute da bi mogle dodatno da eskaliraju tenzije između Moskve i NATO-a. Međutim, Ukrajina je odustala od svog obećanja, navodeći da će koristiti raketne sisteme koje isporučuju SAD da pogode teritoriju svog susjeda ako smatra da su takvi napadi neophodni.

Krim, koji je velikom većinom glasao na referendumu 2014. za ponovno ujedinjenje sa Rusijom, "je strateški cilj za Ukrajinu jer je ukrajinska teritorija", rekao je Reznikov za CNN. "Ali mi ćemo ići korak po korak", dodao je on.

Prva faza plana Kijeva je stabilizacija situacije na terenu, kaže Reznikov. Tokom druge faze, ruske snage bi bile potisnute na linije koje su zauzimale prije vojne ofanzive koja je u toku. Ministar je istakao da tek nakon toga mogu da počnu razgovori sa stranim partnerima Ukrajine o tome "kako osloboditi teritorije".

Rusi će to "vidjeti u Hersonu, vidjeće to u Zaporožju, vidjeće i u Marijupolju… ovo su ukrajinske zemlje, a Krim je takođe ukrajinska zemlja, bez obzira na sve", rekao je on.

Ranije ove nedelje, ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski takođe je obećao da će "osloboditi" Krim i republike Donjeck (DNR) i Lugansk (LNR), koje je Rusija priznala kao nezavisne države. "Doći ćemo u sve naše gradove, u sva naša sela koja još nemaju našu zastavu", obećao je on.

Do sada ruske snage, koje imaju ogromnu prednost u artiljeriji i drugom naoružanju, neprestano osvajaju zemlju u Donbasu. Ukrajinske trupe su se žalile na nedostatak naoružanja koje bi preokrenulo tok bitke i trpe velike gubitke u ljudstvu. U svom intervjuu, Reznikov je odbio da navede tačan broj Ukrajinaca poginulih u borbama, ali je rekao da se "nada" da je ta cifra ispod 100.000.

Vašington je u srijedu najavio još milijardu dolara vojne pomoći Kijevu, povrh 5,3 milijarde dolara koje je već pružio Ukrajini tokom i prije sukoba sa Rusijom.

Tokom telefonskog razgovora, američki predsjednik Džo Bajden rekao je Zelenskom da će nove isporuke uključivati "dodatnau artiljeriju i oružje obalske odbrane, kao i municiju za artiljeriju i napredne raketne sisteme koji su potrebni Ukrajincima za podršku odbrambenim operacijama" u Donbasu, navodi se u saopštenju Bijele kuće.

Moskva je upozorila da SAD i njeni saveznici ne isporučuju "smrtonosnu pomoć" Ukrajini, rekavši da oni samo produžavaju borbe, a istovremeno povećavaju rizik od direktne vojne konfrontacije između Rusije i NATO-a.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je takođe upozorio "da ćemo, ako Kijevu budu date rakete dugog dometa, izvući odgovarajuće zaključke i upotrebiti naše oružje, kojeg imamo dovoljno, da bismo pogodili one objekte koje još nismo pogodili“, prenio je RT.