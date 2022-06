Ukrajina preti da će uništiti najduži most u Evropi, koji spaja Krim i Rusiju preko Kerčkog moreuza.

Izvor: Profimedia/YouTube/screenshot/BBC News

Ukrajina bi trebala da gađa most koji povezuje Krim i Rusiju preko Kerčkog moreuza čim dobije potrebno oružje od NATO-a, rekao je general-major Dmitrij Marčenko u sredu u intervjuu za američke državne medije.

"Kerčki most je apsolutno naša meta broj jedan", rekao je Marčenko za Krim rijaliti, govoreći o najdužoj takvoj konstrukciji u Evropi, otvorenoj 2018, preneo je RT.

"To je glavni faktor, preko kojeg šalju pojačanje, jednostavno moramo da ga presiječemo. Čim se taj put presiječe, počeće panika kod njih. I vjerujte mi, oni koji su vijorili ruske zastave u Simferopolju brzo će dobiti ukrajinske zastave i staviće ih umesto ruskih", rekao je on.

Marčenkovi komentari bili su dio intervjua objavljenog u srijedu, u kojem je najavio ukrajinsku kontraofanzivu za koju je rekao da će Kijev pobijediti do kraja ljeta, pod uslovom da stigne dovoljno oružja i municije iz SAD i njenih saveznika u NATO, prenio je RT.

Ranije tokom dana, američki predsjednik Džo Bajden najavio je vojnu pomoć vrijednu milijardu dolara, uključujući protivbrodske rakete, rakete dugog dometa i još artiljerije. Dok je Vašington posalo samo četiri raketna bacača HIMARS, koji još nisu stigli do Ukrajine, drugi saveznici u NATO-u su obećali kompatibilnu opremu. Šef politike Pentagona je u utorak otkrio da će SAD obezbijediti vođene rakete dometa od 70 kilometara.

Ukrajina je dala Vašingtonu "uvjerenje da neće koristiti ove sisteme protiv ciljeva na ruskoj teritoriji", rekao je američki državni sekretar Entoni Blinken ranije ovog mjeseca. Međutim, SAD odbijaju da priznaju Krim kao rusku teritoriju, nazivajući poluostrvo koje je u martu 2014. velikom većinom glasalo za ponovno priključenje Rusiji "nezakonito pripojenim".

Kijev je ranije zaprijetio napadom na most, ali Marčenku je još uvijek nejasno koje će to oružje da se iskoristi za rušenje mosta. Dok je most zaista bio jedini način da se sa ruskog kopna stigne do Krima nekoliko godina, trenutno je čitava obala Crnog mora od Hersona do Mariupolja pod kontrolom ruskih i savezničkih snaga republika Donbasa.