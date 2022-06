Muškarac u Americi pozvao je celu familiju na benzinsku pumpu.

Vreme je visokih cena goriva, pa je svako novo saznanje o cenama goriva korisno ljudima. Na benzinskoj pumpi u Rančo Kordovi, u Kaliforniji, u jednom trenutku cena goriva je bila 69 centi po galonu koji iznosi 3,78 litara, a trebalo je da bude 6,99 dolara.

Tako je gorivo u jednom trenutku koštalo oko 20 dinara po litru, preračunato u srpsku valutu. To bi bio razlog da napunite rezervoar do vrha i pozovete rodbinu i prijatelje na žurku, ali ne pre nego što se vratite na istu benzinsku pumpu sa kanisterima i dopunite ih do vrha.

Upravo to je uradio Deril Sarita iz obližnjeg Sakramenta.

"Objavio sam cenu na svom Instagram profilu i odgovorio svima koji su mi poslali poruku. Pozvao sam mamu i rekao joj. Pozvala je brata i rekla mu. Mislio sam da je previše dobro da bi bilo istinito dok nisam proverio pokazivač goriva na instrument tabli, koji je pokazao da je rezervoar pun, a potrošio sam samo 14 dolara. Dopunio sam auto, otišao, vratio se sa drugim autom, napunio ga, zatim otišao ponovo i vratio se sa svojim rođakom i napunio nekoliko dodatnih rezervoara. Cela benzinska pumpa bila je zakrčena automobilima", rekao je on za "Newsweek".

On je rekao da su cene promenjene nakon tačno tri sata, odnosno vraćene na realne vrednosti.