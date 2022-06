Dugme ima sliku automobila sa strelicom u sebi.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Shutterstock/Anutr Yossundara

Gorivo je sve skuplje, a uprkos sporijoj vožnji, mnogi ne uspijevaju da smanje potrošnju goriva. Međutim, mnogi vozači često zaborave da koriste malo poznato skriveno dugme koje posjeduje skoro svaki automobil i koje može značajno da smanji potrošnju goriva.

Riječ je tajnom dugmetu za klima uređaj koji može smanjiti potrošnju goriva, posebno na kratkim putovanjima. Dugme ne samo da će uštedjeti gorivo, već će i vozačima i putnicima biti mnogo udobnije tokom putovanja automobilom.

Svima je poznato da sistem za klimatizaciju koristi snagu motora u dizel i benzinskim automobilima i bateriju u električnim vozilima. Za motore sa unutrašnjim sagorijevanjem to dovodi do mnogo veće potrošnje goriva. Sistem obično radi tako što uzima spoljašnji vazduh, a zatim ga zagrijava ili hladi.

Međutim, ovaj metod koristi mnogo više goriva u poređenju sa opcijom sistema klima uređaja koji koristi vazduh iz unutrašnjosti automobila. Srećom, postoji dugme posebno dizajnirano da omogući vozačima da izaberu opciju koju žele.

Izvor: Shutterstock/Bjoern Wylezich

Ako je aktivirano, dugme za recirkulaciju vazduha omogućava klima-uređaju da koristi vazduh iz unutrašnjosti automobila uvlačeći ga kroz ventilacione otvore. I, u isto vrijeme, sprečava ulazak spoljašnjeg vazduha. Dugme se obično nalazi oko točkića klima uređaja koji omogućava vozaču da podesi unutrašnju temperaturu. Dugme ima sliku automobila sa strjelicom u sebi.

Izvor: Shutterstock/Anutr Yossundara

Korišćenje dugmeta će pomoći u smanjenju potrošnje goriva jer manje opterećuje motor automobila. Princip je isti za električne automobile jer će klima manje opterećivati bateriju.

Bredli Jando iz Kvik Fita je rekao: "Kompresoru je potrebna energija za pokretanje sistema klimatizacije vašeg vozila i tako će koristiti malu količinu goriva kad god sistem radi. To bi moglo smanjiti vašu potrošnju goriva za čak 10 procenata, a efekti su posebno uočljivi na kratkim putovanjima. Kada u početku krenete, klima uređaj mora naporno da radi kako bi unutrašnju temperaturu spustio na ugodan nivo".

"Nemojte da koristite klima uređaj osim ako to zaista ne morate jer on koristi snagu motora i samim tim povećava potrošnju goriva. Ovo važi i za toplotu, kao i za hlađenje, pa pokušajte da se obučete onako kako vrijeme nalaže, čak i u automobilu, ako je efikasnost goriva velika briga", dodao je on. A, kriza ne pokazuje znake usporavanja.