Jedan od najmoćnijih ukrajinskih oligarha oglasio se o napadima na fabriku Azot Sjevernodonjecku.

Uticajni oligarh iz Ukrajine, Dmitro Firtaš (57), ponovo je u žiži interesovanja pošto je u toku ruska opsada Sjevernodonjecka i napadi na fabriku Azot čiji je vlasnik. Njega je u prošlosti sankcionisao Kijev zbog bliskih veza sa Rusijom, dok je on sada javno osudio to što je predsjednik Rusije, Vladimir Putin, započeo rat protiv Ukajine. On je takođe izjavio da se u njegovoj fabrici Azot skriva više stotina ljudi.