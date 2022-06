Penzioner Dejvid Venables je ubio svoju suprugu pre 40 godina, a leš sakrio u septičkoj jami.

Izvor: shutterstock/kiraziku2u/Worcester News/printscreen

Bivši farmer Dejvid Venables je optužen da je bacio telo svoje žene u septičku jamu dok je imao "dugogodišnju aferu“. 89-godišnji Dejvid Venables se "izvlačio sa ubistvom“ skoro 40 godina, saopštio je danas sud u Vusteru, u Velikoj Britaniji.

Navodno je ubio svoju suprugu Brendu Venables pre nego što je sakrio njeno telo u septičku jamu nedaleko od njihove kuće u Vusterširu. Posmrtni ostaci gospođe Venables otkriveni su u podzemnoj komori, na zaraslom i zabačenom mestu – 37 godina nakon što je nestala 1982. godine.

Tužilac, Majkl Burovs tvrdio je da je Venables bio u prekinuo vezu sa bivšom negovateljicom njegove majke Lorejn Stajls uoči nestanka njegove žene. Policija je navela da je Venables, tada 49, ubio svoju ženu (48) i bacio njeno telo u septičku jamu u krugu farme Kuaking Haus, kod Bestmans Lejna, gde je par živeo od 1961.

"Istina je, kaže tužilaštvo, da ju je ubio Dejvid Venables. Hteo je da je skloni s puta, jer je želeo da nastavi svoju dugogodišnju vezu sa drugom ženom. Znao je za septičku jamu na koja se nalažila nedaleko od kuće.To je za njega bilo skoro savršeno mesto za skrivanje“, rekao je gospodin Barouz.

"To je značilo da ne mora da putuje i rizikuje da bude viđen na sumnjivom putu u vreme njenog nestanka ili rizikuje da bude viđen kako prenosi njeno telo negde drugde. I, naravno, čak i ako je neko pomislio da pogleda u jamu, njeno telo bi bilo skriveno od pogleda. I skoro 40 godina, to je bilo savršeno mesto i on se izvukao sa ubistvom", dodao je on.

Komisija je čula da je Venablesova afera sa gospođom Stajls počela „oko 1967. godine“ i postala je stalna veza. Gospodin Barouz je tvrdio da je do 1981. gđa Stajls "ponovo sumnjala u osećanja Dejvida Venablesa prema njoj“.

Ali rekao je da je vlasnik farme ponovo pokrenuo vanbračnu vezu tokom tog Božića i Nove godine - samo nekoliko meseci pre nego što je njegova žena nestala.

Tužilac tvrdi da je gospođa Stajls prekinula vezu koju je imala sa drugim muškarcem, verujući u reči i namere gospodina Venablesa. Ipak, "primijetila je da David Venables nije spomenuo svoj razvod, osim ako ona nije pokrenula tu temu, a čak i tada se on opravdao“, dodao je gospodin Barouz.

Porotnici su čuli da je Venables prijavio nestanak svoje žene u policijskoj stanici Vorcester 4. maja 1982. Novinski isečci iz tog vremena pokazuju kako Venables tvrdi da se probudio i otkrio da mu je žena otišla - i da nije znao šta joj se dogodilo. Takođe je rekao da je bila depresivna.

Policijska istraga nije pronašla nikakav trag gospođe Venables, dok su "neki ljudi mislili da je izvršila samoubistvo“.

2019. godine, Venables je prodao farmu svom nećaku, a bilo je to u julu te godine kada su radnici, raščišćavajući septičku jamu, pronašli kosti uključujući i ljudsku lobanju. DNK testiranje je potvrdilo da se radi o gospođi Venables.

Gospodin Barouz je nastavio: "Neverovatno je pretpostaviti da je Brenda Venables sebi oduzela život popevši se u septičku jamu i da je nekako pomerila teški poklopac i vratila ga na mesto iznad sebe tako da nije bilo traga. bilo kakvog poremećaja.'

Dodao je: „Sama farma je na udaljenoj lokaciji, a septička jama je bila u veoma zabačenom području.