Misterija nestanka i ubistva tinejdžera rešena nakon šest nedelja.

Izvor: Facebook/Printscreen/Northumbria Police

Nestanak tinejžera Kirana Vilijamsa (18) prijavila je njegova porodica u aprilu, a on je pronađen mrtav prošle nedelje. Dva mladića optužena su za ubistvo nakon što je telo nestalog tinejdžera otkriveno posle šestonedeljne potrage. Policija je u međuvremenu uhapsila još pet osoba u koje je dovela u vezu sa njegovim ubistvom.

Kiran Villijams (18) pronađen je mrtav u Sanderlendu 2. juna, nakon opsežnih pretraga koje su usledile pošto je nestao 18. aprila. Mladići, obojica devetnaestogodišnjaci, uhapšena su i optužena za ubistvo. Još dva muškarca, starosti 20 i 28 godina, i jedna žena od 46 godina, takođe su uhapšeni u vezi sa istragom.

Uzbunu je prva podigla Kiranova porodica nakon što se nije vratio kući. Policajci su vršili ispitivanja od vrata do vrata, pretraživali nadzorne kamere i analizirali telekomunikacione podatke u pokušaju da pronađu Kirana.

Policija je obavestila porodicu da je mladić mrtav kada su pronašli njegovo telo.

"Naše misli ostaju sa Kiranovim voljenima. Tokom proteklih nekoliko nedelja sprovodili smo opsežne istrage o nestanku i sumnji na ubistvo Kirana i želeo bih da se zahvalim svima na strpljenju i saradnji. Takođe želim da iskoristim ovu priliku da se zahvalim timu službenika i osoblja koji neumorno radi na ovom slučaju, kao i svima koji su nam pružili informacije da pomognu u našim istraživanjima", rekao je inspektor policije Met Stil, policajac koji vodi istragu o Kiranovom nestanku.

Motiv ubistva, za sada, nije poznat. "Sada kada su podignute optužnice protiv ove dvojice osumnjičenih, zamolio bih javnost da se uzdrži od bilo kakvih spekulacija, kako na društvenim mrežama tako i u široj zajednici, koje bi mogle ugroziti pravni postupak", dodao je policajac.

Ubijenom mladiću su ljudi u komentarima na Fejsbuku poslali poruke sa kojima su se opraštali od njega:

"Imam sjajne uspomene na Kirana kada je bio u školi Ešbruk! Divan momak sa toliko potencijala! Misli su sa njegovom porodicom u ovom užasnom trenutku", jedna osoba je napisala.

"Slomljeno mi je srce. Provela sam nedelje gledajući svaku osobu pored koje sam prošla da vidim da li je to on. Bio je tako divan da je čak ostavio 5 funti kada se prikupljao novac za mene u školi kada sam otišla na porodiljsko odsustvo. On je zaista bio dobro dete", objavila je još jedna osoba.

"Poznavao sam ga samo kratko, ali sam čak i za to vreme video da je dobar dečko. Nadam se da će njegova porodica dobiti odgovore koje zaslužuju", još jedan je od komentara.