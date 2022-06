Bajden je pronašao brojne žrtve za rekordno visoke američke cijene gasa i 40-godišnju visoku stopu inflacije.

Američki predsednik Džo Bajden udario je u petak na naftnog giganta Ekson, optužujući kompaniju da zarađuje "više novca od Boga", dok Amerikanci pate na pumpama. Međutim, Ekson kaže da povećava proizvodnju, dok mnogi građani za visoke cene gasa krive Bajdenovu politiku, preneo je RT.

Govoreći u luci u Los Anđelesu, Bajden je pronašao brojne žrtve za rekordno visoke američke cijene gasa i 40-godišnju visoku stopu inflacije, uključujući brodarsku industriju i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Što se tiče cijena gasa, Bajden je izdvojio naftnog giganta Ekson.

"Ekson je ove godine zaradio više novca od Boga. Jednu stvar želim da kažem o naftnim kompanijama... One ne buše, jer zarađuju više novca, a ne proizvode više nafte. Pod broj dva, razlog zašto ne buše je to što otkupljuju sopstvene akcije, koje bi trebalo da budu oporezovane. Ekson, počni da investiraš i počni da plaćaš porez, hvala", rekao je on novinarima.

Kasnije u petak, portparol Ekson-a rekao je za Forbs da je kompanija zapravo povećala svoje bušenje u Permskom basenu ispod Teksasa za 70% između 2019. i 2021. godine i da troši 50% više na povećanje kapaciteta prerade u ovom regionu 2022. u odnosu na 2021. Portparol je rekao da je Ekson izgubio više od 20 milijardi dolara u 2020. i platio 40,6 milijardi dolara poreza 2021. godine, što je povećanje od 17,8 milijardi dolara u odnosu na 2020.

S obzirom da su inflacija, cijene gasa i ekonomske brige tri glavna pitanja za američke birače, nedavna anketa ABC Nevs-a pokazala je da 71% Amerikanaca ne odobrava Bajdenove napore da obuzda rastuće cijene, a 72% je nezadovoljno njegovim pokušajima da obori posebno cijene gasa.

Osim što je optužio kompanije kao što je Ekson, Bajden se više puta pozivao na frazu "Putinovo povećanje cijena" u pokušaju da okrivi ruskog lidera i vojnu operaciju Moskve u Ukrajini za nagli rast troškova života u SAD.

Biden: "Exxon made more money than God this year."pic.twitter.com/e3JF05Vclx — Aaron Rupar (@atrupar)June 10, 2022

Međutim, stopa inflacije u SAD je naglo porasla otkako je Bajden preuzeo dužnost prošlog januara, sa prosječnih 1,4% u decembru 2020. na 7% u decembru 2021, dva mjeseca prije nego što su ruske trupe ušle u Ukrajinu. Cijene gasa su takođe porasle sa prosječnih 2,28 dolara po galonu u decembru 2020. na 3,40 dolara godinu dana kasnije, prenjeo je RT.

Bajdenovi kritičari kažu da je predsjednikova liberalna politika potrošnje izazvala inflaciju, dok je njegova politika zelene energije, uključujući zabranu zakupa novih bušotina i zatvaranje naftovoda Kanada-SAD Keistone KSL tokom njegove prve nedelje na funkciji, omela američku energetsku industriju. Štaviše, njegova odluka da uvede embargo na uvoz ruske nafte i gasa takođe je ograničila snabdjevanje SAD gorivom.