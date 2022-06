Ruski političar naveo je kako Džozef Bajden pokušava da okrivi Rusiju za probleme u SAD.

"Pokušaj predsjednika SAD Džozefa Bajdena da okrivi Moskvu za visoku stopu inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama je neubjedljiv i uzaludan", napisao je na Tviteru prvi zamjenik stalnog predstavnika Rusije pri Ujedinjenim nacijama Dmitrij Poljanski.

"Izgleda da predsjednik Putin, takođe, vlada Sjedinjenim Državama, jer može da nametne poreze na hranu i gas. To je pokušaj predsjednika SAD da prebaci krivicu i izbjegne svoje odgovornosti", naveo je Poljanski, prenio je TAS.

On je aludirao na Bajdenovu izjavu u kojoj je on prethodno izjavio da je inflacija u SAD "pravi izazov za američke porodice". "Nikada nismo vidjeli ništa poput Putinovog poreza na hranu i na gas", dodao je on, prema navodima ruske agencije. Takođe, ministarstvo rada SAD ranije je saopštilo da potrošački indeks cijena povećan za 8,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu.