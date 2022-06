Britanski prestolonasljednik, princ Čarls, došao je u žižu javnosti zbog svoje umiješanosti u politički život.

Britanski princ Čarls ocijenio je da je plan engleske vlade, na čelu sa Borisom Džonsonom, da vrati tražioce azila u Ruandu "strašnim", prema izvještajima medija u subotu, jer su se protivnici te mjere pripremali za posljednju pravnu bitku u pokušaju da zaustave prvi let sa migrantima. Tajms je citirao neimenovani izvor koji je rekao da je Čarls više puta u četiri oka izražavao protivljenje toj politici, rekavši da je "više nego razočaran".

To je mnoge asociralo na situaciju kada je princ Čarls 2015. godine uputio više pisama ministrima u vladi, od kojih su neka poznata kao memorandumi "crnog pauka" zbog upotrebe crnog mastila. Objavljeno je da je on to uradio jer je negodovao zbog nedostatka resursa za oružane snage Engleske koje se bore u Iraku. To je portparol kraljevske porodice tada okarakterisao kao brigu princa o pitanjima koja se tiču stanja engleske vojske te da to pokazuje "razmjere zabrinutosti i interesa princa od Velsa za zemlju i svijet".

"Rekao je da misli da je pristup cijele vlade užasan. Bilo je jasno da nije impresioniran smjerom u kom je takva odluka išla", dodao je izvor. Izvještaj je objavljen nakon presude Višeg suda nakon koje je za utotak zakazan let sa tražiovima azila natraga u tu istočnoafričku zemlju.

Portparol britancke kraljevkse porodice odbio je da komentariše bilo kakve navode u vezi sa ovom temom. "Ne bismo komentarisali navodne anonimne privatne razgovore princa od Velsa, osim da ponovimo da on ostaje politički neutralan. Politička pitanja su odluke vlade", saopštio je on.

Kao šef države, Čarlsova majka, kraljica Elizabeta, obavezana je Ustavom da ostane neutralna po političkim pitanjima, da ne glasa, niti da se kandiduje na izborima. Međutim, Čarls se već suočavao sa kritikama zbog svog angažovanja u javnim i političkim pitanjima.