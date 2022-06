Prema rečima gradonačelnika Marijupolja postoji mogućnost da će se pojaviti razne zarazne bolesti.

Zamenik gradonačelnika Marijupolja kaže da se zdravstveni uslovi u okupiranom ukrajinskom gradu pogoršavaju. Serhij Orlov, koji više nije u Marijupolju, kaže za Bi-Bi-Si da je 100.000 stanovnika koji još uvek žive u gradu izloženo rastućem riziku od bolesti, uključujući koleru.

"Mislimo da je to apsolutno moguće sa svim ovim uslovima, sa sanitarnim sistemom koji je centralizovan i ne radi, mnogo leševa, nažalost, u ruševinama i nedostatkom medicinske pomoći u gradu u ovom trenutku. Rusija i dalje blokira sve, bilo kakve napore ukrajinske administracije da se nekako dođe uz humanitarnu pomoć", istakao je on.

"Tamo ne radi nijedna humanitarna organizacija, Crveni krst ili Svetska zdravstvena organizacija ili Ujedinjene nacije. Dakle, naši građani dobijaju malu humanitarnu pomoć od ruskih okupatora, ali to je premalo po našoj proceni, to je jedna desetina potrebne količine hrane i vode. Zajedno sa popunjavanjem zaliha hrane, to je humanitarna kriza", rekao je zamenik.

Da podsetimo, ukrajinski guverner koji nadgleda Marijupolj je rekao u aprilu da je taj lučki grad "zbrisan s lica zemlje" nemilosrdnim ruskim udarima i granatiranjem.

"Neprijatelj može zauzeti zemlju na kojoj je stajao Mariupolj, ali je grad Mariupolj zbrisan s lica zemlje od strane Ruske Federacije, i to od onih koji nikada neće moći da ga obnove", rekao je Pavlo Kirilenko, guverner Donjecke oblasti.