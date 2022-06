Danas su razgovarali ministri spoljnih poslova Rusije i Turske, pa su se nakon toga obratili na konferenciji za novinare.

Izvor: YouTube/printscreen/Sky News

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je u srijedu da su namere i ciljevi Rusije u Ukrajini "jasni" i naveo da Moskva ne zaustavlja izvoz žitarica iz Ukrajine.

Tokom zajedničke konferencije za novinare sa turskim ministrom spoljnih poslova Mevlutom Čavušogluom u Ankari, ukrajinski novinar je upitao Lavrova: "Osim proizvoda od žitarica, šta je još Rusija ukrala od Ukrajine?"

Lavrov je na to odgovorio da novinar ponovi pitanje i dodao: "Vi Ukrajinci ste uvijek preokupirani šta možete da ukradete i mislite da tako svi drugi razmišljaju! Odgovoriću vam. Mi sprovodimo ciljeve koje smo javno saopštili. Da očistimo istok Ukrajine od represije neonacističkog režima. To je ono što radimo. A pšenica, objasnili smo danas da se ona ne može besplatno transportovati na svoje destinacije.Rusija nije napravila nikakve prepreke za to. Predsjednik Ukrajine Zelenski mora da izda naređenje. Ako se on još uvijek pita za bilo šta tamo. On treba da dozvoli stranim i ukrajinskim brodovima da uđu u Crno more. Hvala vam mnogo".

Konferencija za štampu je iznenada završena nakon ovog pitanje reportera ukrajinske televizije, piše CNN.

Lavrov je rekao da nije Rusija kriva za stvaranje problema i da je "lopta na njihovom (ukrajinskom) terenu". Ruski ministar spoljnih poslova je takođe rekao da Rusija sa turskom vojskom razgovara o obezbjeđivanju bezbjednog prolaza brodova.

Pogledajte video sa konferencije: