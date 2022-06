Japanski antinuklearni, antiratni aktivista i bivši profesor, Tanaka Terumi, koji je preživeo eksploziju atomske bombe u Nagasakiju rekao je sa kojim posledicama će se susresti predsednik Rusije, Vladimir Putin, ako naredi upotrebu atomske bombe.

Izvor: twitter/screenshot/@AZmilitary1/Profimedia

Japanac, Tanaka Terumi je poznat i kao hibakuša, što je naziv koji nose osobe koje su preživele atomsko bombardovanje Hirošime i Nagasakija. Terumi je svoj život posvetio borbi protiv nuklearnog oružja. On je i kopredsedavajući organizacije Nihon Hidankjo, japanske organizacije za one koji su preživeli nuklearano bombardovanje iz Hirošime i Nagasakija, poznate kao "Hibakuša". On se sada, u jeku rata u Ukrajini i retorike o mogućem korišćenju nuklearnog naoružanja najnovije generacije, oglasio i progovorio o ličnom iskustvu i poslao poruku upozorenja Vladimiru Putinu.

On je svoju ispovest započeo govoreći o samom danu kada je atomska bomba bačena na grad Nagasaki. Prema njegovim rečima, sve se desilo brzo i bez ikakvog upozorenja. "Pojavio se jedan avion bombarder, koji je bacio atomsku bombu, ona je eksplodirala u vazduhu. U 11:02 sata 9. avgusta 1945. godine. To je tada uništio grad Nagasaki", priča Terumi.

Kako Terumi govori on se nalazio na 3,2 kilometra od epicentra detonacije. "Bio sam izložen eksploziji iako sam bio na drugom spratu zgrade. Čuo sam zvuk aviona bombardera, a odmah potom bio sam okružen belom svetlošću od eksplozije, bez ikakvog zvuka. Za nekoliko sekundi potrčao sam dole i spustio se na zemlju. Ubrzo nakon toga, izgubio sam svest. Kada sam došao k sebi, bio sam prikovan ispod velikih staklenih vrata. Ja sam preživeo bez težih povreda", navodi on.

Terumi je opisao da je tek nakon nekoliko dana shvatio prave razmere ove eksplozije kada je došao do epicentra gde je detonirana bomba. "Nikada neću moći da zaboravim prizore kojima sam prisustvovao. Bilo je mnogo mrtvih i teško povređenih koji su ležali svuda u gradu, pomoći nije bilo. Ja sam bio izložen radijaciji od eksplozije, ali na sreću nisam dobio rak ili druge bolesti od atomske bombe", naveo je.

On je rekao da su njegovi najbliži pretrpeli i smrtonosne posledice od izlaganja radijaciji. "Preživlei smo moja majka, stariji brat, dve sestre mlađe od mene i ja. Naš otac je preminuo od bolesti sedam godina ranije, ali nas četvoro koji smo u to vreme bili kod kuće nismo pretrpeli skoro nikakvu direktnu štetu, ili bolest izazvanu zračenjem od atomske bombe kasnije. Ali moj otac i majka su imali stariju sestru, a porodice obe moje tetke živele su u blizini epicentra. Od šest članova porodice, petoro je umrlo u roku od 10 dana od bombardovanja. Jedna moja 19-godišnja rođaka je teško povređena, ali se oporavila i živela je nešto više od 80 godina", kaže on i dodaje da je nakon rata njegova porodica potpuno izgubila sve prihode.

"Moj brat se vratio u četvrti razred srednje škole. On, moja majka i ja smo svi radili da bismo izdržavali porodicu. Bilo je mnogo dana zaredom kada nismo imali šta da jedemo. Sve dok nisam završio srednju školu nisam mogao redovno da zarađujem. Dakle, za mene je šteta izazvana eksplozijom nuklearne bombe bila takva da sam bio prunuđen da živim u ekstremnom siromaštvu".

Terumi je potom govorio o tome na koji način je nagli razvoj nauke i tehnologije tokom Drugog svetskog rata promenio prirodu oružja i samog ratovanja. Prema njegovim rečima, Drugi svetski rat doneo je sa sobom katastrofalna razaranja, brutalna masovna ubijanja stanovništva kakvo pre nije bilo viđeno.

"Pojava i upotreba nuklearnog oružja je odličan primer za to. Prihvatiti ratovanje koje koristi takvo oružje znači izvoditi reči i dela protiv čovečnosti. Verujem da je to moguće jer ljudi i njihove vođe ne pokušavaju da zamisle one koji su direktno pogođeni ratom, ili da bi se uništavanje i ubijanje moglo desiti njima samima. Ljudi koji govore o nuklearnom ratu uvek o njemu govore iz senke. Oni, kao ni oni oko njih, ne pomisle da bi i oni mogli biti žrtve. Oni ljudi koji bez zadrške pričaju o nuklearnom ratu moraju steći iskustvo koje razvija njihovu empatiju kako bi zaista mogli da shvate njegove posledice. Hibakuše traže da se stvori svet bez nuklearnog oružja i rata. Nuklearno oružje se nikada ne sme koristiti, ne sme se dozvoliti da postoji", kaže on.

Terumi se osvrnuo i na skorašnje navode o upotrebi nukelarnog naoružanja od kada je počeo rat u Ukrajini, rekavši da to ne sme da se dogodi ni po koju cenu.

"Rečeno je da je ruski predsednik Vladimir Putin hrišćanin i da veruje da ono što sada radi u Ukrajini radi kao Božiji glasnik. 'Sigurno bi te Bog u koga veruješ kaznio da to uradiš'. To bih rekao Putinu. Ako Putin naredi upotrebu nuklearnog oružja i ono se zaista upotrebi, jedna od zemalja koje se suprotstavljaju Rusiji bila bi u situaciji da mora da upotrebi nuklearno oružje kao odmazdu. Ako ne bi došlo do nuklearne odmazde, to bi samo po sebi bilo poricanje odvraćanja. Čak i početna upotreba taktičkog nuklearnog oružja, sa manjim obimom uništenja i ubijanja, i dalje bi bila nuklearno oružje. Svaka prva upotreba nuklearnog oružja lako bi mogla dovesti do nuklearnog rata na globalnom nivou", kaže Terumi i dodaje da čvrsto veruje da dalje širenje takvog oružja mora biti sprečeno.

"Zato pozivam lidere država koje imaju nuklearno oružje da ulože napore da spreče Rusiju da koristi ovo oružje. U ovom trenutku se bojim produženog rata. Bojim se uništavanja gradova i pogoršanja uslova života ljudi. Plašim se globalnih ekonomskih previranja i porasta korupcije. Plašim se kolapsa onoga što se istorijski akumuliralo u vezi sa državom i ljudskim pravima; nepoštovanje poretka zemlje prema zakonu, i opstanak i dostojanstvo svakog pojedinca; ponovnog isplivavanja negativnih osobina čovečanstva: predrasuda, diskriminacije i nejednakosti", navodi Terumi i dodaje da se najviše plaši toga da svet ne prestane da radi na globalnom okruženju bez nuklearnog oružja i rata.

"Svet bi trebalo da uči iz iskustava onih među nama koji smo pretrpeli atomsko bombardovanje Japana. Sporovi među narodima moraju se rešavati dijalogom. Rat se mora eliminisati, kao što je to uradio Japan nakon Drugog svetskog rata i u svom Ustavu u članu broj 9. se odrekao suverenog prava da vodi rat, da preti ili koristi silu za rešavanje međunarodnih sporova. To mora da postane globalna norma.

