Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov navao je "nezamislivom" odluku nekoliko zemalja, među kojima je i Crna Gora, da mu zabrane prelet preko njihove teritorije i dolazak u Srbiju, prenosi Kurir.

Izvor: YouTube/printscreen/ DW News

"Desilo se nešto nezamislivo. Suverenoj državi je oduzeto pravo na ostvarivanje spoljne politike. Blokirana je međunarodna djelatnost Srbije na ruskom pravcu", rekao je Lavrov na konferenciji za medije po otkazivanju posjete Srbiji.

"Ovo je uznemirujuća akcija. To je demonstracija koliko daleko NATO i EU mogu da idu u korišćenju najgrubljih sredstava i uticaja protiv onih koji se vode nacionalnim interesima i nije spreman da žrtvuje svoje dostojanstvo radi ovih pravila koje zapad nameće. Posjeta ministra Rusije se na Zapadu doživljava kao prijetnja velikih razmjera", rekao je on.

"Ovim postuptkom Zapad jasno stavlja do znanja Rusiji da će nastaviti da vrši pritisak na Moskvu, ne prezajući ni od kakvih sredstava", istakao je Lavrov.

"Kakvu su bezbjednost ojačali Crnoj Gori i Severnoj Makeodniji", upitao je Lavrov rekavši da mu je žao tih prijateljskih naroda.

On je istovremeno poručio da Rusija nikada neće preduzimati ništa što dodatno otežava veze među narodima. Time se bave na Zapadu, naglasio je Lavrov.

Na pitanje o razlozima zašto mu je onemogućen prelet, Lavrov je rekao da su ti razlozi razmatrani u medijima.

"Iznosila se verzija da je Lavrov u Srbiji jedan od najnepoželjnijih gostiju, jer dolazi prije Olafa Šolca i da je on bio nezadovoljan, čak uvrijeđen time. Ostavljam to na duši analitičara koji su to iznosili. To je ponižavajuće prije svega za takve medije“, naveo je Lavrov.

On je dodao da Moskva još nije čula zvanična objašnjenja zašto je zabranjen prelet ruske delegacije.

"Znam da će biti mnogo objašnjenja, zemlje koje su odbile prelet ruskom avionu će reći da su im to naredili u NATO i EU, a oni će opet govoriti da su te zemlje same donosile odluke", rekao je ruski ministar.

Lavrov je ocijenio i da je briselska politika na Balkanu i Ukrajini ista - a to je da EU podržava one koji zadiru u interese pojedinih naroda.

"Samo na Balkanu Brisel podržava one koji rade na štetu Srbije, a u Ukrajini one koji rade sve što ide na štetu Rusa“, rekao je Lavrov.

Lavrov je rekao da ga cinizam Zapada ne čudi i da jasno stavlja do znanja da će pritiskati ne libeći se ni najnižih sredstava.

Lavrov je rekao da su odbijanjem da dozvole njegovom avionu da odleti u Srbiju zemlje EU i NATO "lišile Beograd prava da vodi suverenu politiku“.

„Naše odnose sa Srbijom niko neće uspjeti da sruši“, naglasio je Lavrov.

"U svakom slučaju, naši kontakti ne nestaju. Pozvali smo Selakovića da u najskorije vrijeme posjeti Rusiju. Nadamo se da avion kojim on bude letio neće biti izložen još jednom sramotnom kažnjavanju od Brisela koji je izgubio svaku pristojnost“, naveo je on.

Crna Gora, Bugarska i Sjeverna Makedonija zabranile su u nedelju uveče prelet aviona ruske vlade kroz svoj vazdušni prostor uoči najavljene posete ministra inostranih poslova Rusije Sergeja Lavrova Srbiji.

Nakon toga je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova potvrdila da su zemlje koje okružuju Srbiju zatvorile nebo za avion Sergeja Lavrova, ističući da Moskva nije ta koja pravi novu „gvozdenu zavesu“, već da je Evropa ta koja ograđuje Rusiju.