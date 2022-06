Počela je NATO vježba BALTOPS na Baltičkom moru koja predstavlja najnovije pokazivanje jedinstva i vojne snage.

Izvor: YouTube/screenshot/MILITARY TUBE TODAY

NATO vežba BALTOPS je počela na Baltičkom moru i trajaće dvije nedelje, predstavlja najnovije pokazivanje jedinstva i vojne snage, na vježbama učestvuju i Švedska i Finska koje su aplicirale za članstvo. Oko 7.000 vojnika, 45 brodova i više od 75 aviona iz 14 NATO saveznika, plus Švedske i Finske, učestvuje u 51. godišnjim vježbama BALTOPS.

"Švedska premijerka Magdalena Anderson je rekla da je vježba "snažan signal svijetu" da su bezbjednosna uvjeravanja predsjednika SAD Džoa Bajdena, izražena kada su se ona i finski predstojnik Sauli Niniste sastali sa njim u Bijeloj kući u maju, prate konkretna dejstva... na tome smo veoma zahvalni."

Dok bi članstvo u NATO savezu pružilo novu sigurnost za Švedsku, Anderson je rekla da Švedska i Finska "žele da pruže bezbjednost za naš dio baltičkog regiona". Švedska bi, rekla je ona, bila spremna da stane iza sporazuma o međusobnoj odbrani NATO-a, poznatog kao član 5.

NATO vežbe Baltops Izvor: Youtube/Military Tube Today

Američki general Mark Milli je pohvalio operativnost i razmjenu obavještajnih podataka Švedske i Finske sa saveznicima u NATO-u, kao i moderne vojne kapacitete. On je takođe rekao da bi njihove strateške lokacije ograničile ruski vojni avanturizam. Sa članstvom Finske i Švedske u NATO-u, koje je još uvek na čekanju, čuveno plitko Baltičko more bilo bi okruženo skoro isključivo državama saveza, a Rusija bi zadržala svoj pristup preko pomorskih lokacija u Kalinjingradu na jugu i regionu Sankt Peterburga na krajnjem istočnom kraju.

"Dakle, iz ruske perspektive, to bi bilo veoma problematično za njih, vojno gledano, i bilo bi veoma korisno za NATO. Baltičko more je strateški veoma važno područje, ali svrha alijanse nije ofanzivna, njena svrha je odbrambena", rekao je on.

Tokom narednih nekoliko dana, američki marinci će uvježbati svoj osnovni zadatak, amfibijski napad, protiv neprijateljskih stajališta na obližnjim ostrvima. Sa ruskom flotom na Baltičkom moru koja se nalazi u Kalinjingradu udaljenom samo 480 kilometara, ruski napad susednih ostrva je scenario koga se Švedska plaši i za koji se priprema.

Pogledajte galeriju sa vojne vježbe:

Pilot Marin Kobra, kapetan Rajan Mortensen, rekao je Miliju da je njegov helikopter naoružan bočnim raketama koje imaju domet od tri kilometra, nevođenim raketama vazduh-zemlja i Gatling topom od 652 metaka. Mortensen, čiji je posao da "raščisti zonu" prije nego što brodski Ospreis iskrcaju jurišne trupe, rekao je da može lako da komunicira sa savezničkim trupama.

"Imamo dva radija i razgovaraćemo sa drugim snagama naših oružanih saveznika na zajedničkoj frekvenciji, razgovaraćemo direktno sa osobljem koje kontroliše požare sa zemlje. Strane nacije imaju zajedničke taktičke kontrolore vazduha i oni će prizivati požare. Međutim, za interoperabilnost je potrebna praksa. Prelazak u stokholmsku luku bio je težak. Upravljanje brodom, čija je pilotska kućica udaljena od centra da bi se smjestila njegova pilotska paluba, značilo je da tri švedska mornara moraju da posjete brod nedelju dana unaprijed kako bi vježbali da ga usmjeravaju u luku", istakao je kapetan.

"To je vjerovatno najteži tranzit koji smo uradili", rekla je Tera Žofro, mornarički poručnik mlađeg razreda na brodu.