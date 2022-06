Putin do sada uspješno skrivao “ogromne gubitke” od ruske javnosti ili okrivljavao svoje zvaničnike u Kremlju.

Ruska vojska bi mogla da se krahira zbog gubitaka od više od 30.000 ljudi u Ukrajini, navodi se u tajnom britanskom izvještaju koji je procurio u javnost. Dok najnovije procjene iz Moskve predstavljaju gorak ukus za ruskog predsjednika Vladimira Putina, u izvještaju se tvrdi da ih on vidi kao “cijenu koju vrijedi platiti” za pobjedu, prenosi Dejli mejl.

Tajna analiza Putinove invazije, navodi The Mirror, tvrdi da bi gubici mogli biti preveliki za ruske vojnike čiji je moral već nizak. Prema posljednjim procenama ukrajinskih oružanih snaga, od početka invazije na Ukrajinu 24. aprila, poginulo je 30.350 ruskih vojnika. Osim toga, nekoliko hiljada ruskih vojnih vozila – uključujući tenkove, vazduhoplovstvo i mobilne artiljerijske jedinice – uništeno je u Putinovoj takozvanoj “ratnoj operaciji“, koja ulazi u četvrti mjesec.

Kako navodi "Mirorr", zvaničnici Kremlja su bezuspješno pokušavali da dokažu Putinu da invazija na Ukrajinu ima katastrofalne posljedice, ali je ruski predsjednik uvjeren da ipak može da ostvari djelimičnu pobjedu, u regionima istočnog Donbasa. Takva pobjeda bi Rusiji donila pobjedu nad Kijevom, navodi se u izvještaju, dok bi poraz rezultirao Putinovim padom. Vojni analitičar je u ponedjeljak rekao da se Kremlj utrkuje sa vremenom i pokušava da osvoji industrijski region Donbasa prije nego što zapadne sile ojačaju odbranu Ukrajine. “Mirorr” dalje prenosi da se u izvještaju navodi da su „ruski pokušaji da ostvare brzu i konačnu pobjedu u Donbasu i dalje neuspješni i da Rusi sporo napreduju”.

U izvještaju se takođe navodi da je Putin do sada uspješno skrivao “ogromne gubitke” od ruske javnosti ili okrivljavao svoje zvaničnike u Kremlju.

"Ruski narod je do sada vjerovao Putinovim dezinformacijama. Vidjeli smo pokušaje Kremlja da Putinu prenese poruku da stvari idu u pogrešnom pravcu, čak i katastrofalno loše", navodi se u izvještaju.

Britanski stručnjak za Rusiju Brus Džons rekao je za “Mirorr” da će doći vrijeme kada Putinove snage više neće moći da podnose tolike gubitke.

“Vojska više neće moći da funkcioniše jer je potrošena“, rekao je on.

Ukrajinski vojni analitičar Oleh Ždanov izjavio je da Rusi napreduju i ka obližnjem gradu Lisičansku.

“Strateški važna rijeka Donjeck protiče između Sjevernog Donjecka i Lisičanska – očigledno je da Rusi imaju za cilj da osvoje Donbas po svaku cijenu“, saopštio je Kremlj.

Međutim, američki predsjednik Džo Bajden rekao je medijima u ponedjeljak da SAD ne razmatraju odluku da pošalju raketni sistem dugog dometa u Ukrajinu. Zapadno oružje je već pomoglo kijevskim snagama da spriječe rusko napredovanje u ukrajinskoj prijestonici u prvim nedjeljama invazije. Neuspjeh je primorao Moskvu da se povuče, pregrupiše svoje snage i usmjeri fokus na Donbas, gdje su proruski separatisti već osam godina držali djelove teritorije i pružali otpor ukrajinskim vojnim snagama.

Prethodnih dana fokus borbe bio je na gradu Severni Donjeck u bici koju je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nazvao “nevjerovatno teškom“.

Ukrajinska vojska saopštila je da su ruske snage pojačale svoju poziciju na sjeveroistočnoj i jugoistočnoj periferiji grada, koji se nalazi na oko 145 kilometara od ruske granice, u oblasti koja je posljednje uporište ukrajinske vlade u pokrajini Lugansk. Ruska artiljerija je već uništila ili oštetila ključnu infrastrukturu i 90 odsto zgrada, a grad, nekada dom za 100.000 ljudi, sada je u velikoj mjeri odsječen u energetici i komunikacijama.

“Broj žrtava u Sjevernom Donjecku raste iz sata u sat, ali nismo u mogućnosti da odredimo broj mrtvih i ranjenih u uličnim borbama“, rekao je gradonačelnik Oleksandr Striuk za Asošiejted pres u telefonskom intervjuu, dodajući da ruske snage napreduju ka centru grada.

"Grad je potpuno uništen", dodao je on, napominjući da je samo 12.000 do 13.000 ljudi ostalo da se krije u podrumima i bunkerima kako bi se zaštitili od ruskog bombardovanja i da ih sve to podsjeća na mučnu situaciju i patnje kojima su stanovnici bili Marijupolja bili izloženi.

I dok se vjeruje da je desetine hiljada civila poginulo u Mariupolju, Striuk procjenjuje da je 1.500 civila umrlo u njegovom gradu od početka invazije, zbog ruskih napada i nedostatka medicinske opreme i liječenja.