Dva ruska pukovnika su komentarisala rat u Ukrajini i nesposobnost ruskog vojnog vrha.

Dvojica ruskih pukovnika nazivaju Putina "prokletnikom", a Sergeja Šojgua "potpuno nekompetentnim laikom" dok nagovještavaju velike žrtve u telefonskom razgovoru koji su prisluškivale ukrajinske bezbjednosne službe.

Dva ruska pukovnika u službi su snimljena dok su kritikovali Vladimira Putina i njegovog ministra odbrane Sergeja Šojgua zbog neuspjelog rata sa Ukrajinom. Njihovi ispadi u privatnom govornom pozivu – navodno prisluškivani od strane kijevskih tajnih službi – pokazuju duboko neslaganje među visokim činovima.

Poziv koji je prepun psovki okrivljuje Putina za nesposobnost da nije bombardovao ukrajinski parlament i druge ključne lokacije. Šojgu - koji se nije uzdigao u činovima, odbačen je kao nesposoban u vojnim poslovima.

Oni nagovještavaju razorne gubitke na ruskoj strani u Ukrajini, koji nisu zvanično priznati. Oštre kritike pukovnika prekaljenih u borbi, koje je objavila Radio Sloboda, predstavljaju veliku sramotu za Kremlj.

Prisluškivani pukovnici se zovu Maksim Vlasov (42) i Vitalij Kovtun (47). Kovtun izražava veliki gnijev u Rusiji zbog toga što Putin nije naredio raketno uništavanje ključnih lokacija u Kijevu povezanih sa vladom Volodimira Zelenskog, uključujući parlament, "Vrhovnu radu“.

"Mora da je jedna raketa koja je pogodila Kijev, naciljala i Vrhovnu radu. Zašto nije? Što da ne? Ne razumijem Putine?! Tamo vjerovatno nema nikoga važnog, ali će zgrada biti uništena i svi će je vidjeti?“, rekao je on.

Vlasov je opisao Šojgua kao "potpuno nekompetentnog laika… on je jednostavno šoumen“.

Kovtun kaže svom prijatelju: "Šojgu nema dovoljno vojnika po ugovoru - naravno da nema" On se žali da su vojnike plaćali samo 30.000 rubalja mjesečno - manje od 300 funti na početku rata".

Šojgu je kritikovan jer je oko sebe okupljao oficire ruskog ministarstva za vanredne situacije – kojim je nekada bio na čelu.

"On uopšte nije služio vojsku“, peče Vlasov.

Oni su govorili o “idiotu“ generalu Aleksandru Dvornikovu, 60, zvanom "Sirijski mesar“, koga je Putin pozvao posle ranih neuspjeha u ratu.

Čulo se kako Vlasov govori: "Odgajili su čitavu plejadu krastača .Kao ovaj Dvornikov, on je legendarni kreten. On je totalna muva bez glave"

Neuspjeh da zauzmu Kijev i da se upotrebe teške rakete – što bi izazvalo potpunu pustoš u Ukrajini – čini ih bijesnim.

"Oni žele da ide pješadija, oni žele da artiljerija djeluje na daljinu. Potroši bombe, ima ih puno, samo ih baci! Čak i ako pogode pogrešnu metu, neka se počnu plašiti, gađajte željezničke stanice, gađajte pruge, puteve", rekao je Kovtun.

Tajming presretnutih poziva nije jasan, ali to je bilo nakon što je krstarica Moskva - vodeći brod ruske Crnomorske flote - potopljena u ukrajinskom raketnom udaru 14. aprila.

"Uništili krstaricu, potopili krstaricu - pa zašto im ne uzvratiti, za osvetu? Udri Kijev, uradi to! Ali ne. I šta nam to govori? Da im nije stalo do nas. Moraš biti bolesnik da ne odgovaraš na bombardovana sela", istakao je Kovtun.

"Čim su naša sela pogođena, trebalo je da odgovorimo, trebalo je da stigne projektil", istakao je on.