Letonski premijer Krišjanis Karinš je rekao da je neophodno da Rusija izgubi rat.

Izvor: Youtube/Valdības māja

"Rusija mora da izgubi" u svom ratu sa Ukrajinom, a lideri EU ne bi trebalo da naprave grešku tražeći "mir po svaku cenu", rekao je letonski premijer Krišjanis Karinš u intervjuu za Politiko.

Karinš je upozorio da čak i dok šefovi država i vlada EU raspravljaju o detaljima predloženog embarga na rusku naftu, trebalo bi da se usredsrede pre svega na sveobuhvatni cilj poraza ruskog predsednika Vladimira Putina za koji je Karinš rekao da je to jedini način da se to obezbedi Rusija bi se mogla odvratiti od buduće vojne agresije.

"To je izazov Evrope i zapravo izazov sveta da istrajemo i da držimo loptu na oku. Naš glavni cilj mora da bude da Rusija izgubi, a druga strana medalje je da Ukrajina dobije rat. Sve manje od toga znači da imamo veoma lošu bezbednosnu situaciju u Evropi. Jedini način da se postigne trajni mir i bezbednost je gubitak Rusije, jer sve drugo što Rusija ne doživljava kao gubitak znači da je samo usputna stanica", rekao je Karinš.

"Dakle, možda se sukob sada usporava... zamrznut je, kao što su mnogi sukobi bili u prošlosti... i tada bi Rusija shvatila, hej, ovo je uspelo, otimanje zemlje je uspelo, ništa se zapravo nije dogodilo, nastavila da obnavlja svoju vojsku i da ide napred, bilo da je u Ukrajini, ili Moldaviji, ili Gruziji ili Kazahstanu ili negde drugde. To je ono što će dovesti do dugoročne nestabilnosti", dodao je on.

On je takođe pozvao da se bilo koji izuzetak za naftu koja se otprema naftovodom odobri samo za južnu cev "Družba" koja se povezuje sa Mađarskom, koja se suočava sa rizikom "sigurnosti snabdevanja", i da ovo izuzeće takođe treba da bude na ograničen vremenski period.

Nećemo "mir po svaku cenu"

U intervjuu, Karinš je rekao da su neki od njegovih kolega lidera Evropskog saveta greškom bili za postizanje mira po svaku cenu. Zaista, neke zemlje EU su se zalagale za jezik u zaključcima samita u kojima se poziva na prekid vatre, kontroverzan korak jer sugeriše da će Ukrajina možda morati da preda teritoriju kako bi zaustavila borbe. Ne očekuje se da takav jezik bude odobren.

"Teškoća je u tome što neke od mojih kolega imaju lažno uverenje... mir po svaku cenu. A mir po svaku cenu je ono što smo radili 20 godina sa Putinom. A mir po svaku cenu znači da Putin pobeđuje. Na kraju gubimo. Sada, u interesu Nemačke, Francuske i Italije i svih ostalih, ako zaista želimo bezbednost u Evropi, Rusija mora da izgubi, konačno moraju da shvate da ne mogu da rade na ovaj način. I zajedno, imamo mogućnost da to ostvarimo", istakao je Karinš.

Ne slažem se sa Makronom

On se takođe usprotivio nedavnim predlozima francuskog predsednika Emanuela Makrona i drugih koji su pozvali na neku vrstu nove evropske "zajednice" koja bi ojačala veze EU sa Ukrajinom i drugim zemljama koje se nadaju da će se jednog dana pridružiti bloku. Karinš je rekao da je takav višeslojni pristup članstvu jednostavno maska za odlaganje ili čak odbijanje ponuda za članstvo.

"Još nisam razgovarao sa Emanuelom o ovome. Ali na prvi pogled, na prvo čitanje, mislim da ovo nije pravi put. Mi već imamo Istočno partnerstvo. Imamo sve vrste načina da sarađujemo sa zemljama. Ali onda zaista moramo da kažemo da li ne želimo državu u Evropskoj uniji. To bi trebalo da kažemo. Ili ako to uradimo, onda bi trebalo da radimo sa njima da ih uvedemo u Uniju. A arhitektura koju Makron predlaže izgleda da dozvoljava da se nikada ne odgovori na to pitanje, i ne mislimo da je to pravi put", istakao je zvaničnik.

Karinš je rekao da je za lidere koji sada strahuju od skoka inflacije, posebno cena energije i hrane, najvažnije rešenje bilo da se založe za poraz Rusije u ratu.

"Što duže traje sukob, to će biti veći pritisak na različite političare, iz segmenata društva, da stvari rade drugačije", rekao je Karinš u intervjuu.

"Cene rastu širom Evrope. Oni rastu zbog ruskog rata u Ukrajini. Ali biće mnogo ljudi u društvu širom Evrope koji će to zaboraviti i tražiti od vlade da nešto uradi po tom pitanju. I tako će vlade biti pritisnute na put "mir po svaku cenu". Opasnost je da ako krenemo ovim putem, garantujemo ogromne poteškoće u budućnosti za sve nas.

On je dodao: "Ja sam čvrsto u mirovnom kampu, u smislu da je jedini način da se postigne mir da se osigura da Rusija izgubi rat. Tako se dolazi do mira."