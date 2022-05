Visoki zvaničnim iz Rusije otkrio je hoće li Moskva narediti nov napad na Kijev.

Izvor: YouTube/Printscreen/OxfordUnion

Ambasador Rusije u Londonu, Andrej Kelin, govorio je u intervjuu za BBC o stanju ruske vojske u ratu u Ukrajini i otkrio da je Rusija odustala od ofanzive na prijestonicu Ukrajine, Kijev.

"Da, mislim da je Moskva odustala", rekao je on misleći na osvajanje Kijeva i dodao da niko od ruskih lidera, uključujući i Vladimira Putina, nikada nije rekao da želi da zauzme Kijev.

"Ne vjerujem da je moguće okupirati ili zauzeti Kijev, to je veliki grad. Tamo smo imali snage, ali ne da zauzmemo Kijev. Nisam vojno lice, ali razumijem da ako želite da radite stvari na jednom frontu, morate da radite različite stvari na drugi. Nismo imali za cilj da zauzmemo Kijev u početnoj fazi. Ne vjerujem da je to mogućnost", dodao je on.

Takođe, Kelin je rekao da su optužbe za ratne zločine u ukrajinskom gradu Buča "izmišljene". "Gradonačelnik Buče je u svojoj prvoj izjavi potvrdio da su ruske trupe otišle, sve je čisto i mirno, grad je u normalnom stanju. Ništa se ne dešava, nema tijela na ulici", rekao je Kelin.

Ambasador je potom rekao da li Rusija planira da upotrebi nukelarno oružje u ratu u Ukrajini.

"Rusija nema namjeru da upotrijebi taktično nuklearno oružje u Ukrajini. Taktično nuklearno oružje u skladu sa ruskom vojnom doktrinom ne koristi se u takvim konfliktima. Mi imamo striktni spisak uslova upotrebe taktičkog nuklearnog oružja", naglasio je Kelin.