Ruska policija otkrila je masovna ubistva u Sank Petersburgu koja su zgrozila svijet.

Policija je u ruskom gradu Sankt Peterburgu 2015. godine uhapsila Tamaru Samsonovu nakon što su slučajno otkriveni dokazi da je počinila jeziva ubistva više ljudi, čija je tijela potom sjekla i bacala, pa čak i jela. Istragom je policija zaključila da je Tamara okrutno ubila više od 14 ljudi.

Tada šezdesedosmogodišnja Tamara, penzionisana radnica hotela, uhapšena je 28. jula nakon što su se pojavili bezbjednosni video snimci na kojima je usred noći iznosila nekoliko velikih plastičnih kesa iz zgrade u kojoj stanuje. Policija je saopštila da su u torbama bili djelovi tijela još jedne penzionerke, Valentine Ulanove (79) sa kojom je osumnjičena privremeno živjela kao njegovatelj. Detektivi su rekli da sumnjaju da su među žrtvama i druge komšije, bivši stanari i suprug Samsonove, čiji nestanak je prijavila 2000. godine.

Policija nije otkrila dokaze koji direktno potkrjepljuju navode o kanibalizmu, ali je istragom otkriveno da je vodila dnevnik u kom je detaljno opisivala svoje zločine. Priznala je da je ubila i blisku prijateljicu Valentinu Ulanovu tako što ju je drogirala tabletama za spavanje i ručnom testerom je raskomadala dok je još bila živa. Policija je saopštila da im je priznala najmanje dva ubistva.

Vjeruje se da dnevnik, koji policija nikada nije objavila, ima i djelova koji govore o okultizmu. Jedan zapis iz dnevnika, preveden sa ruskog na engleski, glasio je: "Ubila sam podstanara Volodu, isjekla ga nožem u kupatilu, a djelove njegovog tijela stavila sam u plastične kese i bacila u različite djelove Frunzenskog okruga".

Nakon hapšenja, Samsonova je snimljena kako šalje poljupce novinarima tokom suđenja, a snimljena je i kako slavi kada joj je sudija saopštio da će biti zadržana u pritvoru.

"Progoni me manijak koji me je naterao da ubijam. Nemam više gdje da živim. Ja sam veoma stara osoba i sve sam namjerno ovako isplanirala. Razmišljala sam 77 puta i onda odlučila da moram da budem u zatvoru. Umrijeću tamo i država će vjerovatno da me sahrani", rekla je ona novinarima kroz rešetke kaveza u koji je bila smještena u sudnici.

TAMARA DETALJNO OPISALA KAKO JE SJEKLA LJUDE: Ubistva OVE bake zgrozila su svijet - upamtili su je po MASAKRIMA

Tamara je ubrzo podvrgnuta sudsko-psihijatrijskom vještačenju, a nalazom je 26. novembra 2015. godine utvrđeno da je opasna po društvo i samu sebe, te je zbog toga smještena u specijalizovanu ustanovu do okončanja istrage. U decembru 2015. godine Samsonova je poslata na obavezno psihijatrijsko liječenje u specijalizovanu bolnicu u Kazanju.

Komšije su tada rekle da su šokirane onim što se dogodilo, ali ne i potpuno iznenađene.

"Ta Tamara Samsonova je veoma čudna žena, lukava i sumnjiva. Kada sam se suočila sa njom nakon nestanka prijateljice, molila me je da ne zovem policiju i uhvatila me za ruku", rekla je Natalija Fedatovskaja, stara prijateljica žrtve i dodala da joj je policija kasnije rekla da je imala sreće što je ostala živa.

Policija je saopštila da pretražuje evidenciju neriješenih smrtnih slučajeva da vidi koliko je ljudi možda ubila ruska "Baka Trbosek".