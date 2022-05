U Londonu su poručili da na teritoriji Ukrajine ne bi trebalo da bude britanskih državljana.

Izvor: Profimedia

Trojica plaćenika iz Britanije i Maroka, koji su se pridružili ukrajinskoj vojsci i kasnije zarobljeni od strane snaga Donjecke Narodne Republike (DNR), mogli bi da se suoče sa smrtnom kaznom, saopštilo je u petak republičko glavno tužilaštvo, prenio je RT.

Viktor Gavrilov, portparol pravosuđa, rekao je da je istraga o aktivnostima "grupe stranih plaćenika" koja je navodno "učestvovala u pripremi i sprovođenju neprijateljstava protiv DNR" završena i da je krivični slučaj "u potpunosti formiran".

"Materijali slučaja su proslijeđeni jednom od republičkih sudova na razmatranje, što bi, uzimajući u obzir ratno vrijeme, moglo da dovede do primjene smrtne kazne", rekao je Gavrilov novinarima, prenio je RT.

Tužilaštvo je istaklo da su Britanci Šon Piner i Endru Hil, zajedno sa Marokancem Ibrahimom Sadunom, optuženi za učešće u pripremi i vođenju borbenih dejstava protiv DNR, kao i za "najamništvo i izvršenje od strane grupe lica prethodnom zavjerom radnji u cilju nasilnog preuzimanja vlasti i nasilne promjene ustavnog poretka DNR."

Sva trojica su prema Krivičnom zakoniku DNR, plaćenici, a po međunarodnom nivou to se smatra krivičnim djelom, i može biti kažnjeno kaznom zatvora od tri do sedam godina, a za nasilno oduzimanje vlasti od 12 do 20 godina, a pod otežavajućim okolnostima ili u ratu - smrtnom kaznom. Ističe se da plaćenici ne spadaju u kategoriju lica na koje se primjenjuje Ženevska konvencija, osim toga, plaćeništvo je u međunarodnom pravu priznato kao krivično djelo.

Portparol ruske vojske general-major Igor Konašenkov rekao je ranije da je najbolja stvar koju strani plaćenici mogu da očekuju jeste "dugotrajni zatvor".

Piner i još jedan navodni britanski plaćenik, Ejden Aslin, obratili su se britanskom premijeru Borisu Džonsonu sa zahtjevom da ih razmjene za jednog od ukrajinskih opozicionih lidera, Viktora Medvedčuka, koga su uhapsile ukrajinske snage, ali su odbijeni. U Londonu su poručili da na teritoriji Ukrajine ne bi trebalo da bude britanskih državljana.

Početkom maja Endrju Hil je objavio snimak u kojem kaže da je po dolasku u Ukrajinu shvatio da je tamo "pakao". Takođe je tvrdio da su strani plaćenici sa kojima se borio "zaista loši ljudi i sadisti".