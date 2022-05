Oglasila se supruga glavnog komandanta Azova i otkrila sve detalje!

Glavni vojni komandant bataljona Azov, koji se do prošle nedjelje borio u lučkom gradu Marijupolju, živ je i zdrav na teritoriji pod kontrolom Rusije, rekla je njegova supruga u kratkom telefonskom razgovoru, prenosi The Times of Israel.