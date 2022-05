Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, tvrdi da međunarodna zajednica mora da povuče oštar potez kako bi oslabila moć Rusije.

Izvor: profimedia/sky news/screenshot

Volodimir Zelenski kritikovao je međunarodnu zajednicu u svom obraćanju na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu jer, kako kaže, nije uvela odgovarajuće sankcije protiv Ruske Federacije koje bi je naterale da plati za svoje agresivne akcije.

"To mora da se uradi kako bi Rusija i svaki drugi potencijalni agresor koji želi da vodi brutalni rat protiv svog suseda tačno zna čemu to vodi. Mislim da takve sankcije Rusiji još nisu uvedene. I moraju se uvesti. Embargo na rusku naftu, potpuna blokada svih banaka bez izuzetka, potpuno napuštanje ruskog IT sektora, potpuni prekid trgovine sa agresorom. To mora biti presedan koji će ubedljivo raditi na očuvanju mira decenijama unapred", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, potrebno je napraviti presedan za potpuno povlačenje svih biznisa sa ruskog tržišta, kako se brendovi zemalja sveta ne bi povezivali sa ratnim zločinima, kako njihove kancelarije, račune, robu ne bi koristili kriminalci. u njihovim krvavim interesima.

"To mora da bude važno. Naročito kada izbije rat punog razmera i globalna tržišta postanu destabilizovana jer neko zanemaruje vrednosti. Svi će snositi posledice", rekao je Zelenski.

"Ukrajina nudi svakoj kompaniji koja napusti Rusiju da nastavi sa radom u našoj zemlji, dodao je on. Dobićete pristup ne samo našem tržištu od 40 miliona potrošača, već i pristup zajedničkom evropskom tržištu, a istovremeno će se vaši brendovi i pozicije samo jačati jer zaista podržavate zaštitu slobode“, rekao je predsednik.