Neke države su uvele takse za ulazak u zemlju, a ako razmišljate da putujete na ovu destinaciju, moraćete da platite taksu i za izlazak.

Sa ponovnim otvaranjem zemalja i s početkom masovnijeg turizma, sa najpoznatijih svjetskih destinacija od ove godine, stižu najave novih taksa koje će putnici obavezno plaćati. Vlasti Venecije, koje su do početka krize ionako imale problem i nisu znale kako da se izbore s gužvama, uvode turističku taksu od 10 eura za ulazak u grad.

Ova naknada je prije svega usmjerena na to da se smanji masovni turizam i sačuva Venecija. Naplaćivaće se i onlajn rezervacije od tri do 10 eura, s tim što će lokalno stanovništvo, studenti i putnici koji imaju plaćeno prenoćište biti oslobođeni ovog poreza koji se, inače, uvodi od jula. Uz to bi trebalo napomenuti da Evropska unija do kraja ove godine uvodi novu putničku taksu u iznosu od sedam eura. Reč je o takozvanom Evropskom sistemu putnih informacija i autorizacija (ETIAS), koji je namenjen za to da se poveća bezbjednost i pomogne u spriječavanju zdravstvenih prijetnji.

Novo pravilo važi za građane koji ne žive stalno u zemljama EU ili im nije potrebna viza za boravak u njoj, uključujući Amerikance, Australijance, Britance i druge putnike izvan šengenske zone, a oslobođene će biti osobe mlađe od 18 ili starije od 70 godina.

Da nisu samo vlade te koje uvode ovakve vrste naknada pokazuje primjer Holandije i Francuske, čije su avio-kompanije takođe odlučile da uvedu doplate za putovanja. Oni su ove troškove fakturisale kroz cijene karata kako bi navodno finansirale korišćenje održivog goriva na svojim letovima. I "Er Frans" i KLM su na isti način definisali naknadu koja će koštati od jednog do 12 eura i zavisiće od udaljenosti i klase karte koju putnik kupi. Avio-prevoznici su naveli da je trošak korišćenja održivog avio-goriva četiri do osam puta veći od cijene fosilnih goriva i objasnio da će i karte za autobuse poskupeti za najviše četiri eura.

I Norveška ponovno uvodi putničke takse koje je odložila tokom pandemije. Rezervacije za posete fjordova, spektakularnih drevnih gradova ili polarne svjetlosti koštaće više nego poslednjih godina. U martu 2020. godine privremeno je ukinuta taksa za avio-putnike, i to oko osam eura za letove u Evropi i čak i tri puta više za letove van EU.

Putnici koji idu na daleke destinacije takođe neće biti izuzeti novih troškova. Za turiste je tamo uvedena turistička taksa od deset eura. Jedno od najpopularnijih turističkih odredišta u Aziji, Tajland, pretrpjelo je velike posljedice zbog pandemije. Sa 40 miliona dolazaka u 2019. godini stigli su do 20.000 dolazaka prošle godine. Inače, ova taksa nije jedino što se zahtjeva od putnika koji idu na ovo odredište – tu su i troškovi testova koji se plaćaju unaprijed, kao i rezervacije hotelskog smeštaja, karantin i osiguranje za kovid 19 s minimalnim pokrićem od 50.000 dolara.

Najinteresantnija taksa je ona koju uvode Maldivi – naknada za odlazak za sve putnike koji napuštaju ostrva, uključujući i lokalno stanovništvo. Visina ove naknade zavisiće od prebivališta putnika i klase kojom lete, a kreće se od 12 dolara za lokalne putnike u ekonomskoj klasi. Nerezidenti će morati da plate 30 dolara za letove ekonomskom klasom, 60 dolara u poslovnoj i 90 ako lete prvom klasom. Za one koji lete privatnim čarter-avionima predviđena je naknada od 120 dolara.