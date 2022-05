Svaka "odluka NATO-a" izraz je kolektivne volje 30 zemalja članica budući da se sve odluke donose konsenzusom.

Finski parlament odobrio je predlog apliciranja za članstvo u NATO, u istorijskoj promjeni kursa, uzrokovanoj ruskom invazijom na Ukrajinu. Predlog je usvojen sa 188 glasova za i osam protiv. Sada se očekuje da Finska potpiše zvaničnu aplikaciju i preda je u sjediše NATO u narednim danima, zajedno sa Švedskom čija je vlada ovu odluku najavila juče.

Ali, iako je predlog usvojen, protivljenje Turske može da predstavlja problem za Švedsku i Finsku budući da je za prijem potrebna saglasnost svih članica.

Turska kritikuje Švedsku i druge zapadnoevropske zemlje zbog pristupa organizacijama koje Ankara smatra terorističkim, kao što su kurdske militante grupe PKK i Jedinice narodne odbrane (YPG).

"Pratimo razvoj događaja u vezi sa Švedskom i Finskom, ali nemamo pozitivna mišljenja", rekao je Erdogan novinarima u Istanbulu, dodajući da je NATO pogriješio kada je primio Grčku kao članicu. "Turska ne želi da ponovi slične greške. Skandinavske zemlje su utočište terorističkih organizacija, a u nekim zemljama oni su čak članovi parlamenta. Nemoguće je da podržimo taj prijem", rekao je Erdogan, iako nije naveo detalje.

I agencija Rojters prenijela je izjavu turskog predsjednika Erdogana, čija je zemlja članica Sjevernoatlantskog saveza, da neće dopustiti ulazak Švedske i Finske u NATO. Sjedinjene Države rade na tome da pojasne stav Turske o potencijalnom članstvu Švedske i Finske, saopštila je pomoćnica državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Karen Donfrid.

Turske indirektne prijetnje vetom izazvale su priličnu ogorčenost među partnerima NATO. Njemačka i većina drugih saveznika pozdravljaju činjenicu da su Finska i Švedska počele pripreme za članstvo u NATO kao odgovor na ruski napad na Ukrajinu. Njemačka ministarka spoljnih poslova Analena Berbok istakla je da bi njihov prijem ojačao NATO i kao odbrambeni savez i kao savez baziran na vrijednostima. A pravila jasno kažu: Svaka "odluka NATO-a" izraz je kolektivne volje 30 zemalja članica.

ODLUKE I SAVJETOVANJE

Pristupanje savezu određeno je pojedinačnim akcionom planovima za članstvo i potrebno je odobrenje svake trenutne članice saveza. Uzmimo za primjer pristupanje Sjeverne Makedonije savezu, koji je dugi niz godina blokirala Grčka zbog spora oko imena Makedonija, a to je riješeno Prespanskim sporazumom 2018. godine. Kako bi nove i moguće članice u regiji podržale jedna drugu u postupku pridruženja, one su 2003. godine osnovale Jadransku povelju.

Napori ka proširenju NATO-a čelnici Rusije vide kao nastavak pokušaja iz Hladnog rata da okruže i izoluju Rusiju, iako su ti napori kritikovani i na zapadu. Anketa Levada centra iz juna 2016. godine kaže da 68% Rusa misli da je raspoređivanje snaga NATO-a u baltičke države i Poljsku - bivše zemlje Istočnog bloka koje se graniče sa Rusijom - prijetnja za Rusiju.

Pored svega, zamjenik generalnog sekretara NATO-a, Mirčea Džoana, rekao je u nedjelju da je uvjeren da se zabrinutost Turske oko pridruživanja Finske i Švedske Alijansi može riješiti. "Uvjeren sam da ćemo, ako ove zemlje odluče da traže članstvo u NATO-u, moći da im poželimo dobrodošlicu da pronađu sve uslove za postizanje konsenzusa", ​​rekao je on. Ministar spoljnih poslova Finske Peka Havisto takođe je rekao da je "uvjeren" u postizanje sporazuma sa Turskom.

"NE STVARA PRIJETNJU, ALI ĆE IZAZVATI ODGOVOR"

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je juče da se NATO koristi kao instrument spoljne politike jedne zemlje.

"NATO se koristi kao instrument spoljne politike jedne zemlje i to se radi veoma agresivno", rekao je Putin. On je dodao da Rusija nema problem sa Finskom i Švedskom. Putin je rekao da njihov ulazak u NATO "ne stvara prijetnju, ali će izazvati odgovor". On je dodao da NATO prevazilazi svoju geopolitiku.