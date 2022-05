Serijski ubica iz Amerike, Rodni Alkalu, osuđen je zbog ubistva pet žena, ali je javnosti zapao za oko zbog gostovanja u emisiji za upoznavanje devojaka.

Izvor: YouTube/Printscreen/elizabeth orr

Kada se Rodni Alkala pojavio kao nasmejani "Bachelor One" u popularnoj televizijskoj emisiji za upoznavanje, skrivao je mračnu tajnu koja mu je na kraju donela smrtnu kaznu. Samouvereni takmičar koga su gledaoci širom SAD videli 1978. godine zapravo je bio serijski ubica. Nije poznato kako je Rodni koji je tada imao 29 godina, sada poznat kao jedan od najgorih serijskih ubica na svetu, popločao sebi put u "The Dating Game", iako je odslužio zatvorsku kaznu zbog zlostavljanja dece nakon silovanja osmogodišnje devojčice 1972. godine, kada je imao 22 godine.

Voditelj emisije Džim Lang predstavio je Rodnija kao "uspešnog fotografa", do je kasnije istraga pokazala da je fotografisao desetine uglavnom mladih i ženskih žrtava u grotesknim pozama nakon što ih je ugušio i ubio.

Sa tamnom kosom do kragne i u elegantnom smeđem odelu, uglađena i mirna Kalifornijanka je sedela pored dve druge takmičarke iza paravana i rekla devojci Šeril Bredšo: "Sjajno ćemo se provesti zajedno, Šeril". One su mu tada postavljale pitanja o tome šta voli da radi, a retrospektivno, njegovi sugestivni odgovori zapravo su jezivi.

Šeril ga je pitala o tome koje vreme dana najviše voli na šta je on odgovorio da je najbolje vreme noću. "To je jedino vreme koje postoji. Jutro i popodne su u redu, ali noć je kada zaista postaje dobro." Upitan kako bi se zvao da je obrok, rekao je: "Zovem se 'Banana' i izgledam jako dobro. Oguli me.”

Alkala je zagrlio Šeril pre nego što su otišli sa podijuma da bi se "bolje upoznali" i radovali se datumu za nagradu uz časove tenisa i posetu Magičnoj planini. Ali, Šeril je gotovo odmah primetila da je njegovo ponašanje van scene postalo uznemirujuće i da je odlučila da ne ide s njim.

"Počela sam da se osećam bolesno. Ponašao se zaista jezivo. Odbila sam njegovu ponudu. Nisam želela da ga ponovo vidim", rekla je ona.

Upravo je to televizijsko pojavljivanje zaslužno što je otkriveno da je Alkalu ubica Robin Samsoje, navodi "Rolling Stone". Robin je iz Hantington Biča, u okrugu Orindž, i imala je 12 godina kada je kidnapovana dok je vozila bicikl juna 1979. godine, a njeno telo je pronađeno bačeno nekoliko dana kasnije.

Jedan od policijskih detektiva koji istražuje Robinovu smrt gledao je slučajno reprizu ove emisije u kojoj je Rodni učestvovao, "​​The Dating Game" i pomislio je da jedan od takmičara liči na skicu koju je dala Bridžit, prijateljica žrtve. Svedoku je pokazan snimak emisije i Alkalu je odmah prepoznat.

"I čim sam videla tri takmičara, rekla sam 'To je on! To je on'! Bez sumnje. To je čovek. I kada sam čula njegov glas, bez ikakve sumnje sam znala da je to on", rekla je Bridžit.

Rodni Alkau je proglašen krivim i osuđen na smrt 1980. godine, ali je presuda dva puta preinačena pre nego što je smrtna kazna potvrđena 2010. godine za ubistva Robin i četiri druge žene - Džil Barkomb, Džordžije Viksted, Šarlot Lamb i Džil Parento. Dva ubistva su se desila između 1977. i 1979. godine. Godine 2013. Alkala je priznao krivicu i osuđen je na 25 godina doživotnog zatvora za ubistva Kornelije Krili 1971. i Elen Hover 1977. u Njujorku. On je u zatvoru umro čekajući pogubljenje zbog ubistva pet žena.