Najviši američki obavještajni zvaničnik kaže da bi ruski poraz u Ukrajini mogao da vodi ka nuklearnom ratu.

Vladimir Putin bi mogući poraz u Ukrajini mogao da posmatra kao egzistencijalnu prijetnju njegovom režimu, što bi moglo da ga pogura u pravcu nuklearnog oružja, upozorila je najviša američka obavještajna zvaničnica, Avril Hejns.

To je procjena šefova obavještajnih službi koji su obavijestili Senat o mogućim vojnim prijetnjama. Oni predviđaju da će rat u Ukrajini biti dug, i iscrpljujuć, sa još nekoliko činova pojačavanja vojne akcije od strane Putina. Eskalacija se odnosi na punu mobilizaciju, uvođenje vanrednog stanja i ako je ruski lider osjetio da rat ide protiv njega, i da je njegov položaj u Moskvi ugrožen, moguća je i upotreba nuklearne bojeve glave.

Direktorka nacionalne obavještajne službe Avril Hejns rekla je senatskom komitetu za oružane snage da će Putin nastaviti da maše ruskim nuklearnim arsenalom u pokušaju da odvrati SAD i njihove saveznike od dalje podrške Ukrajini. Pomijeranje fokusa na istok i jug su najverovatnije privremena taktika, a ne trajno smanjivanje intenziteta rata, rekla je ona.

"Smatramo da bi Putinova percepcija egzistencijalne prijetnje mogla da bude situacija u kojoj shvata da gubi rat u Ukrajini i da NATO u stvari ili interveniše ili sprema da interveniše u tom kontekstu, što bi moglo doprinose njegovom viđenju da će on uskoro izgubiti rat u Ukrajini", rekla je Hejns na saslušanju u komitetu. Ona je dodala da će svijet vjerovatno imati neko upozorenje da je nuklearna upotreba neizbježna.

"Postoji mnogo stvari koje bi uradio u kontekstu eskalacije prije napada nuklearnim oružjem, a to bi bili neki siginali koje do sada nije koristio. Vjerovatno će signal biti nuklearna vježba velikih razmjera koja uključuje značajno raspršivanje mobilnih interkontinentalnih projektila, teških bombardera i strateških podmornica", istakla je ona.

Šefovi američkih obavještajnih službi su rekli da Putin namjerava da osvoji Lugansku i Donjecku oblast plus tampon zonu oko njih, da obezbijedi kopneni most ka Krimu. Želi da zadrži Herson, sjeverno od Krima, da obezbijedi vodosnabdijevanje poluostrva.

Hejns je rekla da su se pojavili pokazatelji da Putin želi da proširi kopneni most sve do Pridnjestrovlja, regiona Moldavije koji je okupiran od strane Moskve, čime će se kontrolisati čitava ukrajinska obala Crnog mora. Hejns je, međutim, rekao da će se Putin suočiti sa teškim zadatkom i da proširenje kopnenog mosta do Pridnjestrovlja, uključujući zauzimanje Odese, neće biti moguće bez potpune mobilizacije. Ona je dodala da je malo vjerovatno zauzimanje Donbasa i tampon zone u narednih nekoliko nedelja.

Šef Odbrambene obavještajne agencije general-potpukovnik Skot Berijer rekao je da SAD vjeruju da je do sada u sukobu ubijeno između osam i deset ruskih generala. Kao i Hejns, Berier je predvidio zastoj, pri čemu nijedna strana nije uspjela da postigne iskorak. Ali odluka Putina da naredi potpunu mobilizaciju u Rusiji, uz formalnu objavu rata, mogla bi da promijeni vojni balans.

"Ako se mobiliše Rusija i objavi rat, to će dovesti hiljade vojnika u borbu. I iako možda nisu tako dobro obučeni i kompetentni, ipak će donijeti masu i mnogo više municije. Putin je vjerovatno uvjeren da bi Rusija na kraju imala više izdržljivosti od Ukrajine i njenih pristalica. On vjerovatno računa da će odlučnost SAD i EU oslabiti kako se pogoršava situacija sa nestašicom hrane, inflacija i cijenama energije", rekao je Berijer.

Imajući u vidu Putinovo uvjerenje da bi na kraju mogao da pobijedi, i činjenicu da Ukrajina nije pokazivala znake popuštanja, Hejns je rekla da američke obavještajne agencije "ne vide održiv pregovarački put napred, barem kratkoročno, i da će sukob će vjerovatno poprimiti nepredvidiviju i potencijalno eskalirajuću putanju".

"Sadašnji trend povećava mogućnost da će se predsjednik Putin okrenuti drastičnijim sredstvima, uključujući uvođenje vanrednog stanja, preorijentaciju industrijske proizvodnje ili potencijalno eskalirajuće vojne akcije kako bi oslobodio resurse potrebne za postizanje njegovih ciljeva kako se sukob odugovlači, ili ako on smatra da Rusija gubi u Ukrajini. Najvjerovatnija nova tačka žarišta u narednim nedeljama, dodala je ona, biće eskalacija ruskih pokušaja da zastraši zapad da obustavi isporuke oružja Ukrajini i moguća odmazda za zapadne ekonomske sankcije ili prijetnje Putinovom režimu kod kuće", istakla je ona.