Marat Gabiduljin (55) bivši član Vagner grupe povezane sa Kremljom, tvrdi da ruska vojska nije uspjela da zauzme ukrajinsku prijestonicu Kijev jer se prethodnih godina nije suočila sa jakim neprijateljem, prenosi Rojters.

Kao član Vagnerove grupe, Gabiduljin je učestvovao u borbama u Siriji i prethodnim sukobima u Ukrajini, ali je kasnije napustio nju i javno govorio o svemu što je doživio kao član. Gabiduljin je napustio Vagnerovu grupu 2019. godine, ali je rekao da je dobio poziv da se vrati nekoliko mjeseci prije početka ruske invazije na Ukrajinu. Poziv je odbio i kaže da je to uradio jer je znao da ruski vojnici nisu dorasli postavljenom zadatku.

"Bili su iznenađeni što je Ukrajina pružila takav otpor i što se na drugoj strani ratišta našla prava vojska", rekao je Gabiduljin.

Rekao je da su mu ljudi sa kojima je razgovarao na ruskoj strani rekli da očekuju da će se suočiti sa otrcanim milicijama kada napadnu Ukrajinu, a ne sa dobro obučenim trupama.

Rekao sam im: "Momci, to je greška", rekao je Gabiduljin, koji je sada u Francuskoj gdje objavljuje knjigu o svojim iskustvima u borbi sa Vagner grupom. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da ne zna ko je Gabiduljin niti da li je ikada bio član Vagner grupe.

Kao pripadnik Vagnerove grupe, Gabiduljin je učestvovao u najkrvavijim sukobima u Siriji, u Guti i kod Palmire. Povrijeđen je 2016. godine tokom bitke u planinama u blizini Latakije kada je iza njega eksplodirala granata. Gabiduljin je nedelju dana bio u komi, a tri mjeseca liječen u bolnici. Jedan bubreg i dio crijeva su mu hirurški odstranjeni.

Iskustva iz Sirije

Grupe za ljudska prava i ukrajinska vlada tvrde da su pripadnici Vagnerove grupe počinili ratne zločine u Siriji i 2014. godine na istoku Ukrajine. Gabiduljin je rekao da nikada u tome nije učestvovao. Ulazak Rusa u rat u Siriji donio je nadmoć snagama režima Bašara el Asada, ali Gabiduljin kaže da je Rusija u tom sukobu najviše napadala iz vazduha i da je ostavila plaćenike i druge formacije da se bore na tlu. On je dodao da su se Rusi lakše nosili sa borcima tzv. Islamske države jer nemaju artiljeriju i PVO. Borba protiv Ukrajine, kaže Gabiduljin, potpuno je drugačija.

"Vidio sam ruske vojnike dovoljno puta u Siriji... Nisu učestvovali u direktnim borbama. Kada je došlo vrijeme da se nauče da se bore, ruske trupe zapravo nisu naučile da se bore", rekao je Gabiduljin tokom razgovora u Parizu u kojem je promovisao svoju knjigu koja će biti objavljena u junu ove godine.

Vagnerova grupa se povezala sa ruskim biznismenom Jevgenijem Prigožinom, ali on to negira. Putin je rekao da plaćeničke grupe mogu da djeluju širom svijeta sve dok ne krše ruski zakon. On je dodao da grupa Vagner ne predstavlja Rusiju i da od nje ne prima novac.