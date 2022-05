Korisnici su na Tviteru objavili da su mu noge prekrivene ćebetom, ali stručnjak kaže da bi to zapravo mogla biti kabanica.

Govor ruskog predsjednika Vladimira Putina tokom proslave Dana pobjede u Moskvi nije otkrio mnogo o planovima Rusije u vezi sa ratom u Ukrajini. Ali stručnjaci koji su ga posmatrali tokom proslave mogli su da primijete određene stvari o Putinu.

Jedna od njih je Džudi Džejms, stručnjakinja za govor tijela. Proučavala je Putinovo ponašanje na proslavi i rekla da se ponašao kao starica dok je sjedio pokrivenih nogu ćebetom. Džejms je za Skaj njuz rekla da je ta scena, Putina prikazala onakvim kakvim se on zapravo ne želi prikazati u javnosti.

"Izgleda kao slab vođa kome treba toplo ćebe preko koljena, a to ne odgovara njegovom alfa profilu. Želi da se pokaže javnosti kao snažan čovjek", rekla je Džejms za Skaj njuz.

На Красной площади сегодня прохладноpic.twitter.com/oY7TTBfOw0 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA)May 9, 2022

Otečeno lice

Džejms komentariše da je lijeva strana Putinovog lica otečena i da mu je hod nestabilan.

Izgleda da ne može da kontroliše jednu stranu lica. Takođe, vidi se još nešto što ne može da kontroliše, a to je da zamahuje lijevom rukom dok drži desnu.To je ono što Putin radi godinama. Sjećam se da su ga prije 4 godine pitali da li je doživio moždani udar. Njegovi izrazi lica tokom govora pokazuju da je bijesan, posebno kada je govorio o tome šta je Zapad uradio Rusiji", kaže Džejms.

"Alfa bi mogao biti najopasniji kada pokazuje slabost"

Iako je prije izlaska na scenu izgledao slabo i bolesno, Putin se promijenio na sceni tokom svog govora.

"Kada je prvi put izašao na scenu, izgledao je kao pomalo nesiguran čovjek pognute glave. Kada je podigao pogled, oči su mu bile uperene u kameru, to me je uznemirilo. Kada se alfa osjeća okruženo, pokazuje slabost, to često može da bude loš znak. Tada bi mogao biti najopasniji", kaže stručnjak.

Džejms je za Skaj njuz rekla da je tokom Putinovog govora bilo mnogo znakova bijesa i da je njegovo tijelo to pokazalo.