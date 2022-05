Predsjednik Rusije Vladimir Putin se obratio na vojnoj paradi sa govorom koji je ovaj put bio drugačiji od dosadašnjih.

Cijeli svijet je očekivao da će se ruski lider obratiti u podne, ali Putin se javnosti obratio ranije i to neočekivanim izjavama.

Komentatori britanskog Telegrafa koji su pratili paradu uživo su skrenuli pažnju da je njegov govor drugačiji od dosadašnjih jer je imao veoma kratak uvodni dio, i odmah je počeo da govori o glavnim temama.

"Svi su očekivali da malo više traje poruka o Danu pobjede, povodom koje je i ova parada, ali Putin je posle svega par rečenica na tu temu, počeo da priča o ratu u Ukrajini, što je mnoge iznenadilo", istakli su komentatori.

Prvi put o Americi

Prvi put o Americi

Oni su primijetili još jedan veoma neobičan detalj, odnosno to što je Putin prvi put pomenuo Ameriku imenom u svom govoru.

"U Kijevu je najavljena moguća nabavka nuklearnog oružja, a NATO je počeo da preuzima vojnu kontrolu nad teritorijama koje su veoma blizu Rusije. To je predstavljalo apsolutno neprihvatljivu prijetnju za nas, i to na našim granicama. Sve je ukazivalo na to da je sukob sa neonacistima koje podržavaju Amerika i njihovi partneri, neizbježan", rekao je Putin tokom govora.

Kako ističu komentatori britanskog Telegrafa, ovo je prvi put da predsjednik Rusije govori o Americi na ovakav način.

Ništa od mobilizacije

Pojedini analitičari su predviđali da će Putin iskoristiti današnji dan kako bi objavio svjetski rat, kao i mobilizaciju kompletne vojske, dok su drugi smatrali da bi mogao da proglasi pobjedu u ratu sa Ukrajinom.

Međutim, ništa od toga se na Dan pobjede nije desilo, a analitičari smatraju da je to vjerovatno Putinova taktika.

"On ne želi da zapadne obavještajne službe zaista predvide događaje i namjerno ih demantuje. Ista situacija je bila i sa početkom ovog rata sa Ukrajinom, kada je sačekao nekoliko dana od predviđenog datuma kako bi započeo invaziju, samo da bi ismijao obavještajne službe", smatraju analitičari.