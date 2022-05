Aleksej Navaljni, opozicioni lider koji je uhapšen po povratku u Moskvu nakon liječenja u Nemačkoj usljed trovanja nervnim agensom, objavio je video na kojem se vidi velika luksuzna vila za koju on tvrdi da pripada ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Izvor: YouTube/Screenshot/Алексей Навальный/Profimedia

Aleksej Navaljni je opozicioni aktivista i oštar protivnik načina vladavine ruskog predsjednika. On je tokom 2020. godine otrovan nervnim agensom "Novičokom". Po njegovim tvrdnjama, otrovan je preko donjeg veša. Kako on navodi, luksuzna vila pripada Vladimiru Putinu. Takođe, on i tim okupljen oko njega smatraju da je Vladimir Putin izgradio ovu vilu složenom korupcijskom šemom čija vrijednost prevazilazi milijardu eura!

Ovo imanje kolokvijalno naziva "najvećim mitom na svijetu" zbog dokaza koje posjeduje a oni ukazuju na to da je novac za izgradnju došao sa ofšor računa najbližih saradnika Putina. Oni su plaćali unosne državne ugovore koje im je Putin dodjeljivao godinama unazad. Palata se nalazi u blizini grada Gelendžik.

Video na kojem se vidi palata objavio je tim Alekseja Navaljnog koji je do sada pogledalo više od 120.000.000 ljudi.

Vidi opis PUTINOVA PALATA VRIJEDNA MILIJARDU EURA! Ima podzemni tunel, 39 je puta veća od Monaka, posjeduje i PRLJAVU SOBU! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Screenshot/Алексей Навальный Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: YouTube/Screenshot/Алексей Навальный Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: YouTube/Screenshot/Алексей Навальный Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: YouTube/Screenshot/Алексей Навальный Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: YouTube/Screenshot/Алексей Навальный Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: YouTube/Screenshot/Алексей Навальный Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: YouTube/Screenshot/Алексей Навальный Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: YouTube/Screenshot/Алексей Навальный Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: YouTube/Screenshot/Алексей Навальный Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: YouTube/Screenshot/Алексей Навальный Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: YouTube/Screenshot/Алексей Навальный Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: YouTube/Screenshot/Алексей Навальный Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: YouTube/Screenshot/Алексей Навальный Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: YouTube/Screenshot/Алексей Навальный Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: YouTube/Screenshot/Алексей Навальный Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: YouTube/Screenshot/Алексей Навальный Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: YouTube/Screenshot/Алексей Навальный Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: YouTube/Screenshot/Алексей Навальный Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: YouTube/Screenshot/Алексей Навальный Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: YouTube/Screenshot/Алексей Навальный Br. slika: 20 20 / 20

Kako izgleda i šta sve posjeduje luksuzna Putinova palata?

Dron je napravio snimak na kojem se vidi površina ove luksuzne palate čija površina je veća 39 puta od Monaka! Ne može joj se pristupiti ni sa kopna, ni sa mora ni iz vazduha. Ima preko hiljadu zaposlenih koji unutra ne smiju da unose privatne telefone.

Sam dvorac ima 17.691 metar kvadratni. Sastoji se od 11 spavaćih soba, nekoliko prostranih dvorana i velikih dnevnih boravaka, privatnog pozorišta, bioskopa, kockarnice, dva bazena, pekare... Posjeduje i tajnu takozvanu "prljavu prostoriju" čija namjena nije poznata niti je poznato kako ona izgleda.

Sve prostorije imaju mramorne podove i stubove, a na zidovima se nalaze raskošne dekoracije koje su pravljene po uzoru na kraljevske palate u Sankt Petersburgu. Svaka prostorija ima najskuplje tepihe. Što se tiče namještaja, njegova vrijednost iznosi 56.000 dolara. Jedna sofa samo vrijedi 27.000 dolara. Staklena površina palate zauzima oko 2.500 kvadratnih metara i postoji podzemni tunel koji vodi do Crnog mora. Pored ovog imanja, nalazi se imanje FSB (Federativna služba bezbjednosti).

Palata ima više nadimaka poput "Novi Versaj" ili "Nova Zimska palata" po navodima tima Navaljnog. Što se tiče bezbjednosti, ima neprobojnu ogradu, privatnu luku, obezbjeđenje koje dežura 24 časa dnevno, crkvu, zabranu preleta pa čak i vlastiti granični kontrolni punkt. Predsjednik Rusije Vladimir Putin demantovao je navode da je on vlasnik luksuzne rezidencije za koju ga je optužio ruski opozicioni aktivista Aleksej Navaljni.

Putinova vila Izvor: YouTube/Алексей Навальный