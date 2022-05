Profesor dr Sergej Boljević je rekao da nove sankcije nisu dobre za Evropu, a da će se Rusija prilagoditi kao i do sada.

Juče je Evropska unija objavila novi paket sankcija protiv Moskve koje su usmjerene ka nafti, a profesor dr Sergej Boljević, šef katedre patologija čovjeka na Sečenovskom Univerzitetu u Moskvi je istakao da to nije dobra odluka. On smatra da na ovaj način "Evropa pucala sebi u nogu".

"Zapad sebi ovim što radi protiv Rusije, puca sebi u nogu. Ovo je pretposlednji paket sankcija, poslednji će biti sedmi kada će se staviti embargo na gas. To je kao kada treba dva čovjeka da se popnu na Mont Everest. Jedan trenira i adapcioni mehanizmi se prilagode i omogućavaju mu da nema poremećaj u organizmu. To je Rusija, pošto se ona sankcijama prilagođavala godinama i može da vodi sama svoju državu. Druge su SAD i Evropski savez, koji su odjedanput došli u situaciju gdje nemaju razvijene adaptacione mehanizme koji ne mogu da prežive u ovim uslovima. To je opasno, to može dovesti do velikih poremećaja u ekonomiji Evrope", kaže Sergej Boljević za Kurir.

Na pitanje o uvođenju sankcija pojedincima, među kojima su i poglavar ruske Pravoslavne crkve Kiril, profesor Boljević je istakao da je ta odluka van pameti.

"To je apsurd, to je sveto lice, to je patrijarh i nema veze ni sa politikom, niti sa bilo čim. Oni koji su to uradili, stideće se jednog dana. Ali su toliko zadojeni mržnjom prema Rusiji i žele da idu do kraja i unište potpuno Rusiju, jer znaju da ako je ne unište biće sami uništeni", istakao je Boljević.