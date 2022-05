Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je u sredu da su sa jedne od podmornica u sklopu Crnomorkse flote lansirani krstareći projektili na ciljeve u Ukrajini.

U saopštenju ruskog ministarstva se navodi da su sa podmornice ispaljene dve krstareće rakete tipa "Kalibar" koje su pogodile kopnene ciljeve u Ukrajini.

"Tokom izvođenja specijalne vojne operacije ruska vojska je izvršila još jedan udar pametnim krstarećim raketama tipa Kalibar na ukrajinsku vojnu infrastrukturu. Rakete lansirane sa podmornice u sastavu Crnomorske ratne flote uništile su zadate kopnene ciljeve u Ukrajini", navodi se u saopštenju ruskog ministarstva odbrane, prenosi TASS.

Navedeno je da su ove rakete za cilj imale logistička čvorišta koje koriste Oružane snage Ukrajine za isporuku naoružanja i vojne opreme SAD i NATO, a Moskva je krajem prošlog meseca prvi put potvrdila da je koristila podmornice za napade na ciljeve u Ukrajini.

Podsetimo, televizisjki voditelj, Dmitrij Kiseljov, nedavno je zapretio Britaniji da bi ruski predsednik Vladimir Putin mogao da je pretvori u "radioaktivnu pustinju". Zbog žestoke podrške Ukrajini kroz slanje oružja i vojne opreme, Britanija se našla na meti režima ruskog predsednika i njegovih saradnika u medijima.

Ali kao odgovor na ovo, bivši britanski oficir, kontraadmiral Kris Peri, rekao je da ne veruje u pretnju.

"Nije me to uplašilo jer još nisam video kako to oružje radi. Niko ga još nije video. To je 'fantazijsko oružje', veoma slično onom kojim nam je Hitler pretio na kraju Drugog svetskog rata. To je samo bes impotentnog siledžije koji ne dobija ono što želi", rekao je Peri.