Zvanični Jerusalim protestuje zbog izjave Sergeja Lavrova da je "Hitler imao jevrejske krvi".

Izvor: Profimedia

Ministar spoljnih poslova Jair Lapid osudio je izjavu svog ruskog kolegu Sergeja Lavrova koji je rekao da je nacistički lider Adolf Hitler “imao jevrejsku krv“ i da su Jevreji među najgorim antisemitima.

Lavrov je to rekao tokom intervjua za italijansku televiziju, u kojem je tvrdio da jevrejstvo ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog nije potkopalo tvrdnje Rusije da je njena invazija na Ukrajinu imala za cilj da “denacifikuje“ zemlju.

"Ovo je neoprostiv i skandalozan komentar, užasna istorijska greška i očekujemo izvinjenje. Jevreji se nisu ubili u Holokaustu. Najniži oblik rasizma prema Jevrejima je okrivljavanje samih Jevreja za antisemitizam”, rekao je Lapid.

Uporne teorije zavere da je nacistički vođa Adolf Hitler imao jevrejsko poreklo koje je možda motivisalo njegov antisemitizam i ubistvo šest miliona Jevreja, istoričari su u više navrata raskrinkavali. Lapid je rekao da će ruski ambasador Anatolij Viktorov biti pozvan na “ne tako lak razgovor“. Prema navodima Ministarstva spoljnih poslova, Viktorov je pozvan na „razgovor o razjašnjenju“, navodi The Times of Israel.

“Jutros je dostignut novi minimum antisemitizma“, napisao je na Tviteru zamenik ministra spoljnih poslova Idan Rol, koji je rekao da su Lavrovljeve izjave deo “uznemirujućeg trenda omalovažavanja Holokausta“ od strane ruskih lidera usred invazije na Ukrajinu.

Odgovor Ministarstva spoljnih poslova usledio je nakon što je nekoliko drugih članova izraelske vlade osudilo tu primedbu. Ministar komunikacija Joaz Hendel nazvao je Lavrovljeve komentare “zabludnim“ i rekao da oni imaju za cilj da opravdaju “užasne stvari“ koje Rusija radi u Ukrajini.

“Da budemo istorijski tačni: Hitler nije imao jevrejsku krv i ono što se dešava u Ukrajini je nečuveno“, rekao je on, a prenosi The Times of Israel.

Hendel je napomenuo da je Izraelski nacionalni dan sećanja na Holokaust bio prošle nedelje.

“Ocrnjivanje Holokausta je nešto što nisam voljan da prihvatim i ništa ne bi trebalo da se poredi sa delima nacista“, rekao je on.

Ministar za pitanja dijaspore Nahman Šaj pozvao je Lavrova da “odmah“ povuče komentar.

"Hitler nije imao 'jevrejsku krv' i ponavljanje ove odvratne laži stavlja krivicu za najgori antisemitski zločin u istoriji na Jevreje.

Okrivljavanje Jevreja za zločine nad Jevrejima je suštinski antisemitsko”, rekao je on, prenosi The Times of Israel.

Izrael je izbegavao da se previše blisko pridruži bilo kojoj strani otkako su ruske trupe izvršile invaziju na Ukrajinu 24. februara. To je jedna od retkih zemalja koja održava relativno dobre odnose i sa Ukrajinom, zapadnom demokratijom, i sa Rusijom. Međutim, retorika koja dolazi iz Jerusalima promenila se nakon izveštaja o raširenim ubistvima civila od strane Rusa, pri čemu je Lapid prošlog meseca eksplicitno optužio Rusiju za ratne zločine. Moskva je takođe nedavno javno kritikovala Jerusalim zbog njegove odluke da Kijevu isporuči odbrambenu opremu.

Ministar javne bezbednosti Omer Barlev rekao je da Lavrovljevi komentari “škode sećanju“ na one koje su ubili nacisti.

“Oni takođe stvaraju opasnu lažnu ekvivalentnost koja se zasniva na antisemitskim lažima, na način koji podstiče širenje lažnog narativa i koji može dovesti do talasa antisemitizma prema Jevrejima širom sveta, posebno u Rusiji”, rekao je on.

Izraelski muzej Holokausta “Jad Vašem” takođe je osudio Lavrovljeve komentare u nedelju uveče kao “lažne, varljive i opasne, i vredne svake osude“. Memorijal Holokausta i druge grupe koje predstavljaju preživele ranije su osudile rusku tvrdnju da Ukrajina treba da bude „denacifikovana“, rekavši da “nije zasnovana na činjenicama, da iskrivljuje i banalizuje Holokaust, i mi to žalimo“.