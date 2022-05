Ministarstvo spoljnih poslova Britanije saopštio je u nedelju da Rusija koristi takozvanu fabriku internet botova kako bi širila dezinformacije o ratu u Ukrajini na društvenim mrežama.

Izvor: Profimedia

Ministarstvo je citiralo stručno istraživanje koje je finansiralo, ali isto nije objavilo. U samom saopštenju ministarstva navodi se da je istraživanjem otkriveno da je kampanja dezinformacija Kremlja bila osmišljena da manipuliše međunarodnim javnim mnjenjem o invaziji Rusije na Ukrajinu, i tako poveća podršku invaziji i regrutuje nove simpatizere.

Kako se navodi u saopštenju, Rusija svoju akciju u Ukrajini naziva "specijalnom operacijom" razoružavanja Ukrajine i "denacifikacije" dok Ukrajina i zemlje okupljene oko Vašingtona to osporavaju, tvrdeći da je to neosnovano, te da je invazija akt agresije. Kao odgovor na to Rusija je iznela stav da su takozvani zapadno orijentisani mediji izuzetno pristrasni u izveštavanju o ratu, i da zbog toga u velikoj meri ignorišu zabrinutost Moskve zbog proširenja NATO alijanse.

"Ne možemo dozvoliti da Kremlj i njegove tajne 'farme' internet botova napadaju naše internet prostore svojim lažima o Putinovom ilegalnom ratu. Vlada Velike Britanije je upozorila međunarodne partnere i nastaviće da blisko sarađuje sa saveznicima i medijskim platformama na podrivanju ruskih informativnih operacija", rekla je ministarka inostranih poslova Liz Trus u saopštenju.

Moskva je odbacila ranije optužbe zemalja okupljenih oko Vašingtona o kampanjama dezinformacija, kao što je optužba Vašingtona da Rusija pokušava da se umeša u američke predsedničke izbore 2016. godine. U skladu s tim Britanija je ukazala na to da je istraživanje pokazalo da su takozvane ruske fabrike internet botova koristile društvenu mrežu Telegram da regrutuju i koordinišu rad novih pristalica koje potom ciljaju na profile kritičara Kremlja na društvenim mrežama, zatrpavajući ih komentarima u korist predsednika Vladimira Putina i rata koji Rusija vodi u Ukrajini.

Među njihovim metama bili su britanski ministri i drugi svetski lideri, navedeno je u saopštenu britanskog ministarstva i dodato da su tragovi operacije otkriveni na osam platformi društvenih medija, uključujući Telegram, Tviter, Fejsbuk i TikTok.