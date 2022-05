Dvoglavi orao je simbol koji se često može vidjeti, a on zapravo otkriva šta ruski predsjednik zaista želi da postigne.

Izvor: Profimedia

Ruski dvoglavi orao koji ruski sportisti često nose na dresovima nije moderan izum; dolazi do nas kroz vjekove iz slavnih dana vizantijskog carstva. Ako putujemo 1.800 godina unazad, orao je služio kao nepogrešivi simbol Vizantijskog carstva. I još uvijek je u srži pravoslavnog hrišćanstva - uključujući njegove grčke, ruske, ukrajinske, rumunske crkve - širom svijeta.

Rusija ne previđa veliku i nepogrešivu istorijsku važnost Vizantijskog carstva. Ono je, međutim, potisnuto ili ignorisano u okviru zapadnog obrazovanja istorije, piše Greekreporter.

Šta je bila Vizantija? Ukratko, Vizantija je bila Rim. Tačnije, Vizantija je bio Rim koji je postojao nakon što je Konstantin I (306-337. prije Hrista) okrenuo rimski svijet od njegovih “paganskih” korjena ka hrišćanstvu, i nakon što je grad Rim prestao da bude prijestonica Rimskog carstva 476. godine nove ere. Vizantija je bila drevni grčki grad koji je obnovljen od samih svojih temelja i postao prijestonica carstva pod Konstantinom I. U to vrijeme, Rimsko carstvo se prostiralo od Atlantskog okeana preko cijelog Sredozemnog mora, uključujući ono što je danas sjeverna Afrika, Bliski istok, Turska, i istočna i zapadna Evropa, koja seže do obala Crnog mora. Konstantinopolj, veliki grad koji se sada zove Istanbul, bio je srce Rima – Vizantije – od 330. do 1453. godine.

Pa zašto bi ruski sportisti željeli da nose vizantijske orlove na grbovima svojih uniformi? Jednostavno rečeno: Rusija želi da bude treći Rim. U vrijeme kada su Carigrad osvojile Osmanlije pod vođstvom Mehmeda II 1453. godine, nakon što je jedanaest vekova služila kao rimska prijestonica, Rusija je postala centralni dio vizantijskog saveza, piše Greekreporter.

Ruski car - derivat latinskog izraza “cezar”, ili carski vladar — tada je preuzeo, ili pretpostavio, ulogu carskog poglavara Rimskog carstva. Posle boljševičke revolucije i uspostavljanja komunističke, sekularne Ujedinjene Sovjetske Socijalističke Republike 1922. godine, ovo carsko nasljeđe je u velikoj mjeri izgubljeno.

Ali nedavno, istoričari su počeli da vraćaju ovu važnu vizantijsku istoriju i njeno rusko nasljeđe. Pod Vladimirom Putinom, Rusija je ponovo počela da prikazuje svoju istoriju kroz sočivo Vizantije. Putin je počeo da neizbrisivo povezuje Rusiju sa Vizantijom na načine koji su očigledni zemljama sa pravoslavnim nasljeđem, ali nisu nužno jasni ostatku svijeta. Vizantija je važna. Važno je ako želimo da Rusiju danas povežemo sa imperijalnom Rusijom u njenom zenitu. Ako prepoznate dvoglavog orla Vizantije, ruske atletske uniforme u poslednjoj deceniji imaju mnogo smisla. Ako nemate, važno je da pitate zašto ovaj simbol nema toliko odjeka kao srp i čekić ili javorov list, piše Greekreporter.

Rusija vraća nasljeđe Vizantije, Rima, antike i pravoslavnog hrišćanstva. Ovo nije nužno prijetnja, ali je zato Vizantija važna.