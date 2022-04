Bivši američki marinac Vili Džozef Kansel (22) poginuo je boreći se zajedno sa ukrajinskim snagama na ratištu u Ukrajini.

Izvor: Facebook/Printscreen/Willy Cancel

Kansel je ujedno i prvi američki državljanin za koga se zna da je poginuo boreći se u ratu u Ukrajini. Prema rečima njegove majke, Rebeke Kabrere, njen sin je poginuo u ponedeljak, a u Ukajini je ratovao zbog toga što je pored posla policijskog službenika u kazneno-popravnoj ustanovi radio za jednu privatnu vojnu kompaniju .

Majka je istakla da se njen sin prijavio da radi za privatnu vojsku neposredno pre nego što su borbe počele u Ukrajini krajem februara. Ona je za CNN rekla da je pristao da ode u Ukrajinu.

"Hteo je ode tamo jer je verovao u ono za šta se Ukrajina borila, i želeo je da obuzda situaciju tamo, tako da do istog ne dođe ovde, i da možda naši američki vojnici ne moraju da budu uključeni u to", rekla je ona i dodala da telo njenog sina nije pronađeno.

Kanselova udovica, Britani (23) je rekla za "Foks njuz" da je iza sebe ostavio sedmomesečnog sina i da svog muža vidi kao heroja.

"Moj muž je umro u Ukrajini. On je otišao tamo želeći da pomogne ljudima, uvek je osećao da je to njegova glavna misija u životu. Moj muž je bio veoma hrabar. On je heroj. Nisam očekivala da ću biti udovica sa 23 godine ili da će naš sin ostati bez oca. Sve što želim je da se vrati kući i da ga sahranim kako zaslužuje", rekla je njegova udovica i dodala:

"Imao je želju da bude policajac ili da se pridruži Njujorškoj vatrogasnoj službi. Ipak, kada je saznao šta se dešava u Ukrajini, odlučio je da ode kao volonter".

Podsetimo, kamerman "Foks njuza" Pjer Zakrževski (55) poginuo je u Ukrajini prošlog meseca zajedno sa ukrajinskom novinarkom Oleksandra Kavšinova (24). Bendžamin Hol je zadobio teške povrede noge u istom napadu. Brent Renaud (51), reditelj dokumentarnih filmova koji je radio za "The New York Times", takođe je umro u Ukrajini prošlog meseca.