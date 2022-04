Veći dio Mariupolja je uništen tokom nedjelja teškog ruskog bombardovanja i intenzivnih uličnih borbi. Čeličana Azovstal je u velikoj mjeri uništena, a Svjatoslav Palamar iz puka Azov objašnjava kakva je trenutna situacija u ukrajinskom lučkom gradu.

Izvor: Profimedia/TASS

Jedan od posljednjih ukrajinskih branilaca u Mariupolju rekao je za BBC da je opkoljena čeličana u kojoj su oni skriveni u velikoj mjeri uništena i da su civili zarobljeni ispod srušenih zgrada.

Govoreći iz fabrike Azovstal - posljednjeg dijela Mariupolja koji nije pod ruskom kontrolom, Svjatoslav Palamar iz puka Azov rekao je da su branioci odbili talase ruskih napada.

"Uvijek kažem da sve dok smo mi ovdje, Mariupolj ostaje pod kontrolom Ukrajine“, rekao je on. Putin je odustao od planiranog ruskog napada na čeličanu i naredio svojim trupama da je zatvore umjesto toga.

Veći dio Mariupolja je uništen tokom nedjelja teškog ruskog bombardovanja i intenzivnih uličnih borbi. Zauzimanje luke u Azovskom moru je ključni ruski ratni cilj i oslobodio bi još vojnika koji bi se pridružili ruskoj ofanzivi u istočnom regionu Donbasa.

Kapetan Palamar je rekao da su Rusi pucali na čeličanu sa ratnih brodova i bacili na nju bombe. Ovo se poklapa sa svjedočenjem komandanta ukrajinske marine, koji je rekao da su borci brojčano nadjačani i da im ponestaje zaliha.

"Sve zgrade na teritoriji Azovstala su praktično uništene. Bacaju teške bombe, bombe za razbijanje bunkera koje izazivaju ogromna razaranja. U bunkerima imamo ranjenih i mrtvih. Neki civili ostaju zarobljeni ispod srušenih zgrada", rekao je kapetan Palamar.

Puk Azov je prvobitno bio grupa krajnje desnice koja je kasnije uključena u Ukrajinsku Nacionalnu gardu. Njegovi borci zajedno sa brigadom marinaca, graničarima i policajcima su posljednji ukrajinski branioci koji su ostali u gradu.

Na pitanje koliko je ukrajinskih branilaca ostalo u Mariupolju, kapetan Palamar je odgovorio jednostavno "dovoljno da odbije napade“.

On je rekao da su civili bili na odvojenim lokacijama dalje od boraca. Bili su u podrumima u kojima je bilo po 80-100 ljudi, ali je bilo nejasno koliko je ukupno civila jer su neke zgrade bile uništene i borci nisu mogli da dođu do njih zbog granatiranja. Ulazi u neke od bunkera bili su blokirani teškim betonskim pločama koje je samo teška mašinerija mogla da pomjeri, rekao je on.

"Održavamo kontakt sa onim civilima koji ostaju na mjestima do kojih možemo da dođemo. Znamo da tamo ima male djece od tri mjeseca", rekao je on.

Borac je apelovao da se civilima omogući bezbjedan prolaz iz čeličane i pozvao treću zemlju ili međunarodno tijelo da garantuje njihovu bezbjednost.

"Ovi ljudi su već prošli mnogo toga, kroz ratne zločine. Ne vjeruju Rusima i uplašeni su“, rekao je on i dodao da se plaše mučenja i ubistava od strane ruskih vojnika ili deportacije u Rusiju kroz takozvane filtracione logore.

Starijim civilima u čeličani su bili potrebni ljekovi, a bilo je i oko 500 teško ranjenih boraca koji nisu dobijali njegu koja im je bila potrebna - uključujući velike operacije poput amputacija.

"Posle 52 dana blokade i teških borbi mi imamo ljekove. A onda takođe čuvamo nesahranjena tijela naših boraca koje treba da dostojanstveno sahranimo na teritoriji pod kontrolom Ukrajine“, rekao je on.

Kapetan Palamar je rekao da su ukrajinski branioci takođe željeli da obezbijede sopstvenu evakuaciju ako je moguće - ali o predaji nije moglo biti riječi.

"Što se tiče predaje u zamjenu za siguran izlaz za civile, nadam se da svi znamo sa kim imamo posla. Definitivno znamo da sve garancije, sve izjave Ruske Federacije ništa ne vrijede", rekao je on.

On je rekao da su mnogi od branilaca koji su ostali u Azovstalu došli sa Krima, koji je Rusija anektirala 2014. godine, kao i iz istočnih regiona Donjecka i Luganska. On sam se tamo oženio i tamo mu se rodilo dijete.

"Bio sam svjedok kako se ovaj grad razvijao. Kako je ovaj grad postao biser Azova, a i za mene je rodni grad“, rekao je on.

"Rusija ništa ne obnavlja. Ona ima za cilj da uništi i teroriše... Ako padnemo, ova horda će ići dalje i cio civilizovan svijet će biti u opasnosti", rekao je on.

Ukrajina je optužila ruske snage da bombarduju civilna skloništa i da koriste oružje zabranjeno ili ograničeno međunarodnim pravom, uključujući fosforne bombe i kasetnu municiju u napadima na Azovstal.

Ukrajina, kao i SAD i Velika Britanija najavile su istrage o mogućoj upotrebi hemijskog oružja u Mariupolju, što je Rusija negirala.