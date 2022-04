Profesor Filips O'Brajen rekao je da se ruska vojska ne bori baš pametno.

Profesor Filips O'Brajen, autor nekoliko knjiga o ratu i profesor strateških studija na Univerzitetu St. Endruz rekao je za BBC da se ruska vojska ne bori baš pametno.

"U stvari, napreduje veoma teško. Oni su pretrpeli mnogo gubitaka u kampanji oko Kijeva i drugih gradova. I do sada se ne bore baš pametno, kao što možemo da zaključimo", rekao je on. On je dodao da ljudska bića nisu mašine.

"Ovi vojnici koji su bili u blizini Kijeva su bili poraženi vojnici. Videli su i počinili ratne zločine, videli su ljude kako umiru, bili su iscrpljeni, nestala im je oprema. To što ih Rusija ne pušta da se odmore, već ih odmah šalje na drugo ratište, znak je gluposti ili očaja", rekao je profesor. O'Brajen takođe kaže da stavljanje snaga u akciju ne znači da će se linija fronta brzo kretati.

"Problem za Ukrajince će biti pitanje da li mogu da oteraju Ruse nazad. Rusi i dalje imaju dosta teške artiljerije i modernog naoružanja, a Ukrajinci su lakša vojska. Tako da to možda neće biti tako lako. Ova ruska vojska će biti iscrpljena za, recimo, dva meseca... Dakle, ako krenete u dugi rat u kome Rusija vodi dugi okupacioni rat u Ukrajini, biće im potrebna nova vojska. I to će biti armije sastavljene od regruta", zaključuje on.

