Makrona je čitavim putem do Ajfelove kule čekala gomila pristalica.

Emanuel Makron se obratio brojnim pristalicama okupljenim na platou ispred Ajfelove kule u Parizu, nakon pobede na izborima za predsednika Francuske.

"Hvala vam dragi prijatelji i sunarodnici, Pre svega želim da se zahvalim. Nakon 5 godina teških promena, današnji dan je većina među nama izabrala da mi ukaže poverenje i narednih 5 godina" rekao je Makron.

Makron je rekao i da razume poruku glasačkog tela.

"Znam i da mnogi koji si mi dali poverenje danas nisu glasali za moje ideje već da bi zaustavili dolazak krajnje desnice. Takođe želim da im se zahvalim i da im kažem da me njihov glas obavezuje," poručio je.

Makron je poručio pristalicama i da ne zvižde na pominjanje imena Marin Le Pen jer, kako kaže, razume njeno razočarenje, kao i njenih glasača.

"Ovo poručujem ne kao stranački lider već kao predsednih svih Francuza"

Makrona je čitavim putem do Ajfelove kule čekala gomila pristalica koji su aplaudirali i mahali francuskim zastavama dok je kolona sa predsedničkim automobilom prolazila. A onda je on sa svojom ženom i njenom decom prošetao do bine.

Avec vous. Pour vous. Pour nous tous.https://t.co/lA5u4Sv82Q — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)April 24, 2022

Podsetimo, na današnjim izborima u drugom krugu Makron je prema prvim rezultatima osvojio drugi mandat sa 58,2 odsto glasova naspram Marin Le Pen koja je dobila podršku 41,8 odsto birača.