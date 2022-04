Posebno je zanimljiva ljubavna priča predsedničkog kandidata Francuske, Emanuela Makrona.

Biografija kandidata za predsednika Francuske Emanuela Makrona otkriva detalje njegovog odnosa sa 25 godina starijom suprugom Brižit Makron. Autorka biografije je francuska novinarka Gael Čakalof, koja se se sprijateljila sa Makronovima 2016. godine, a pomno ih je pratila te napisala biografiju "As Long as We're Together" (Sve dok smo zajedno).