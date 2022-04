Zašto se mrze prinčevi Vilijam i Hari, pitanje je koje mnogi postavljaju, a sada smo dobili odgovor i nema veze sa Megan Markl!

Izvor: YouTube/The Royal Family Channel

Britanski prinčevi Vilijam i Hari već duže vreme su u lošim odnosima, i mnogi misle da je Harijeva ljubav sa glumicom Megan Markl bila okidač za to.

Ali nova knjiga o kraljevskoj porodici, čija je autorka razgovarala sa više od 120 ljudi bliskih "Firmi", kako se porodica naziva u Britaniji, baca novo svetlo na odnos zavađene braće.

Odnos prinčeva Vilijama i Harija postao je toksičan mnogo pre nego što je Megan stupila na scenu. Razlog je, piše autorka knjige Tina Braun, bila njihova raspodela dužnosti oko koje su se "otimali".

"Tenzija između prinčeva nastala je mnogo pre destabilizujućeg dolaska Megan u kraljevsku porodicu. Bila je izazvana njihovim profesionalnim angažmanima", piše ona u knjizi "The Palace Papers: Inside The House Of Windsor - The Truth And The Turmoil".

"Vilijam je znao da mora da poštuje hijerarhiju i vodio je računa o tome da se ne meša u teritoriju svog oca, princa Čarlsa, ali nije imao toliko razumevanja za svog mlađeg brata, princa Harija", navodi ona.

Članovi kraljevske porodice među sobom dele desetine, ako ne i stotine profesionalnih angažmana. U pitanju su pokroviteljstva mnogih humanitarnih organizacija, udruženja, takmičenja... I upravo oko toga su prinčevi počeli da se "otimaju".

"Princ Hari je imao utisak da princ Vilijam za sebe uzima najbolje, a da njemu ne ostaje ništa. Bio je vrlo besan, i imali su svađe olimpijskih proporcija", rekao je prijatelj braće autorki knjige.

Hariju je posebno smetalo što je Vilijam "zauzeo" nekoliko fondacija vezanih za očuvanje sredine i Afriku, njemu vrlo važne teme. A Vilijamu je smetalo što je Hari mnogo bolji od njega u javnosti?!

"Kada princ Vilijam drži govor, znajte da mu je sve nakon 'dobro veče' osmišljeno, otkucano i dato da nauči. I ponekad bi se 'zaledio' u tim situacijama. A Hari je mnogo prirodniji, nalik princu Filipu, on će pozdraviti okupljene šalom i odmah razbiti led", navodi autorka.

Kraljevska porodica se, po "tradiciji", nije oglasila po pitanju ovih navoda.